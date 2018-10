© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Largo ai giovani è il caso di dire, visto che due sedicenni battono tutti i classificati Fit di Rieti e provincia. Sono i fratelli Edoardo e Tommaso Inches davvero cresciuti tecnicamente a dismisura nell’ultimo anno e cercheranno conferme anche a livello regioanle. Due ragazzi bravissimi tecnicamente, ben impostati e soprattutto giovani. Hanno battuto giocatori esperti e navigati come Raffaele Balacco Raffaaele e Giacomo Bracco. In finale ha prevalso Edoardo dopo un bel match tirato ed interessante sotto molti punti di vista: 7/6 6/4 il punteggio finale. E nel doppio i fratelli Inches hanno battuto in finale la coppia Adolfo Tomassini e Daniele Panzini. Anche i secondi classificati hanno portato a termine un bel tabellone battendo coppie più qualificate come Bracco/Lelli.Nella finale di singolo 4.1 vittoria all’ultima palla di Marco Fuggetta su Daniele Panzini, altro giovane in ascesa da poco arrivato nel mondo d tennis agonistico. Fuggetta ha confermato i progressi conseguiti in questi ultimi due anni e sicuramente dal prossimo darà filo da torcere ai vari 3.5, 3.4 della provincia di Rieti.