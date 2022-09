I fratelli Inches protagonisti ai campionati provinciali: in finale Tommaso ha battuto Edoardo

RIETI - I campionati provinciali di tennis si sono conclusi al Kyalami Ranch di Contigliano. Anche nell’edizione 2022 si confermano tra i principali interpreti del tennis a livello provinciale i fratelli Inches che hanno disputato una combattuta finalissima assoluta al termine della quale si è imposto Tommaso su Edoardo.

La quarta categoria ha visto per la prima volta l’affermazione in finale di Lorenzo Inglesi, già autore di ottimi risultati in una serie di tornei estivi, su Marco Fuggetta, tornato recentemente alle competizioni.

Bellissima finale anche nel tabellone femminile dove, al termine di un match ben giocato da entrambe, come del resto accaduto in larga parte della stagione, Marta Mariani si è laureata campione provinciale 2022 su Valentina Cantori.

Un importante riconoscimento è stato assegnato dal Comitato Regionale Fit del Lazio, nella persona del Presidente Giorgio Di Palermo, a Giuseppe “Joe” Tizzone del Kyalami Ranch per la “infinita dedizione al tennis”.