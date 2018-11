I MATCH

IL BANDO E I LAVORI DA AFFRONTARE

RIETI - Il bando europeo per assegnare nuovamente la gestione dei campi comunali di tennis è prossimo alla pubblicazione; nel frattempo, però, a via Theseider la Cooperativa sociale Sportiva Centro Italia, in collaborazione con il Tennis Club Rieti, tirano dritti fino a dicembre, quando si tornerà in tabellone per le vendette sportive di fine anno del Torneo di Natale.Per il momento, gli ultimi match ad andare in archivio, a via Theseider, sono stati i campionati provinciali amatoriali, dove a premiare i migliori erano presenti anche il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati e il delegato provinciale Fit Roberto Ciancarelli.Alessandro Alessandroni non lo batte più nessuno da anni, sicché la categoria 4.2 degli Élite reatini si trasforma di nuovo nel solito copione già visto. In finale, Alessandroni spedisce a casa Claudio Lelli per 6-3 6-2 senza concedergli neanche un solo set, stabilendo così anche un nuovo, piccolo record dalle parti dei campi comunali; nella finale del singolo amatoriale, invece, bella vittoria di uno dei nomi nuovi del tennis locale, Ermanno Vecchi che, sulla scorta fisica batte per 3-6 6-4 10-8 l’esperienza della vecchia volpe Pietro Sorgi, da poco tornato al tennis giocato.Vittoria di un soffio per David Sulpizi nel singolo Over 50 (1-6 6-2 10-7) contro il pur sempre coriaceo Paolo Liciani; il doppio amatoriale se lo aggiudicano invece Marco Fuggetta e Fabio Cocco, quest'ultimo brillantissimo sotto rete, battendo in finale i quotatissimi e un po’ affaticati Carlo Franciosi e Marco Paris.Nel doppio Over 50, dopo due set tiratissimi al tie break la spuntano Luciano Formichetti e Franco Mechelli battendo, dopo due ore di gioco, Renzo Iacuitto e Maurizio Coletti. A Iacuitto, però, durante la cerimonia di premiazione è andato il riconoscimento per aver tagliato il traguardo dell’ennesima finale tennistica a 70 anni già superati, ricordando così anche i suoi tanti titoli provinciali vinti.La rivincita, per Coletti arriva nel doppio Over 100 dove, in coppia con Vincenzo Avicenna si aggiudica la vittoria alle spese di Tiziano Ponti e David Sulpizi, in un match combattuto fino all’ultima palla e terminato con un classico 6-4 6-4.«Il bando europeo per assegnare la gestione dei campi comunali di tennis è in dirittura d’arrivo – spiega Toto Panzini, storico gestore a via Theseider – Stavolta, il lavoro più importante da affrontare sarà quello del rifacimento degli impianti di drenaggio dei campi in terra che, soprattutto dopo le piogge di quest’estate hanno dimostrato tutta la loro anzianità, impendendo ai rettangoli di gioco di asciugarsi in tempi accettabili prima di poter riprendere a giocare, costringendo a riaprirli anche dopo due, tre giorni di attesa, anziché due ore».«Di media, un impianto di drenaggio viene sottoposto a controlli dopo quindici anni e sostituito dopo venti – prosegue Panzini - Nel nostro caso gli impianti durano da ventisette anni, senza che il comune di Rieti abbia mai provveduto a cambiarli, dunque ben oltre il tempo previsto. Chiunque parteciperà al bando e si aggiudicherà l’assegnazione dei campi, si troverà ad investire parecchie migliaia di euro nella realizzazione dei nuovi impianti di drenaggio, che possono essere costruiti soltanto togliendo e poi ricostruendo i campi in terra rossa».