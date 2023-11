Rieti, col Setteville in emergenza. Battisti carica: «Possiamo vincere». Si gioca al Gudini: diretta tv su Rtr

RIETI - Un primato da difendere, un'emergenza difensiva da gestire e un avversario da non sottovalutare, sono i punti cardine intorno ai quali il tecnico del Rieti, Raffaele Battisti, ha preparato la sfida di domenica 12 novembre, alle 14.30, al 'Gudini' contro il Setteville Caserosse.

"Affrontiamo questo impegno con qualche problema d'organico - ammette Battisti -, ma ho fiducia in chi sarà chiamato a rimpiazzare gli assenti perché ho un gruppo di ragazzi importante. Rispetto a domenica scorsa mi aspetto che oltre alla prestazione torni anche il gol e la possibilità di gestire le dinamiche di una partita che vogliamo vincere. Il Setteville è un avversario che ha già dato filo da torcere a formazioni strutturate e ambiziose, di conseguenza andrà affrontato con la testa giusta".

Ancora out Alongi e Nobile, col dubbio Politanò, il Rieti dovrebbe fare esordire dal primo minuto il neo acquisto Matheus Zanette e proporre il giovanissimo Bianchetti (2006) in mezzo al campo per gestire al meglio la questione-under. Tatticamente sarà ancora 3-4-3 con Cavallari-Tramontano-Pezzotti a caccia dei gol-partita.

Gara che verrà trasmessa in diretta dall'emittente locale Rtr (ch. 176 Dtt) e sulla pagina Facebook del club amarantoceleste, per ovviare alla ridotta capienza del Gudini rispetto allo stadio.