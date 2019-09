RIETI - Sono 56 i posti a disposizione per i giovani di Rieti e provincia che non abbiano superato i 28 anni e che vogliono intraprendere un'esperienza di 12 mesi, con una delle associazioni di volontariato che hanno avuto approvati i progetti. Visita: www.volontariato.lazio.it



C’è tempo fino al 10 ottobre alle 14. Le domande quest'anno richiedono lo Spid, l'Identità digitale e si fanno online. Tutte le info sia dei progetti che dell'accesso allo Spid sul sito del Csv Lazio: www.volontariato.lazio.it



Le Operatrici della Casa del Volontariato di Rieti sono a disposizione per eventuali delucidazioni dal lunedi al venerdi in via Enrico Mercatanti 5 (Rieti - torre D del centro commerciale Perseo). Tel. 0746/488131 – 0746/272342 – email: rieti@csvlazio.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA