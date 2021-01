RIETI - Il 22 Dicembre‚ il Dipartimento per il Servizio civile Universale ha pubblicato il Bando per la selezione di 39.538 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e per 616 giovani Per PON IOG Garanzia Giovani – Lazio‚ riservati a chi non studia e non lavora.

771 giovani prenderanno servizio presso gli enti della rete Giovani energie di Cittadinanza e dei partner di CSV Lazio coinvolti a sostegno del volontariato e in azioni solidali in tutta la Regione e non solo con il Bando Italia e altri 38 con Garanzia Giovani Lazio. Possono scegliere tra i 57 progetti di servizio civile presentati nei 9 Programmi di SCU da CSV Lazio e i 2 progetti promossi dall’AVIS‚ con Garanzia Giovani‚ riservati a chi non studia e non lavora.

Quest'anno la candidatura può essere presentata esclusivamente on-line entro l'8 febbraio 2021, alle ore 14.00. Per prima cosa dotatevi dell'Identità digitale con lo SPID, poi presentate la domanda attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia devono dotarsi dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, con un livello di sicurezza pari almeno a 2.

29 le sedi di progetto su Rieti e provincia per un totale di 59 posti con i progetti:

Bambini e giovani Creattivi

I sogni aiutano a volare

Petali di vita

CA.RE. Cura e Assistenza in Rete per i malati oncologici

Dare To Share

Solidarietà senza età

Le Regole del Gioco. Cittadinanza EU

Educare = donare

Il Valore della prevenzione

Liberi di muoversi

Nessuno escluso

Green Road

Next To

I giovani tra i 18 e 28 anni - cittadini italiani‚ di altri Paesi dell’Unione europea o di Paesi extra Ue purché regolarmente soggiornanti in Italia - hanno quindi tempo fino alle ore 14.00 dell'8 febbraio 2021 per presentare la domanda.

Si ricorda che si può presentare domanda per un solo progetto e la domanda può essere presentata esclusivamente on line‚ da PC‚ smartphone o tablet‚ accedendo alla piattaforma DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID‚ il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per avere maggiori informazioni http://www.volontariato.lazio.it/serviziocivile/welcome.asp

Contatto: rieti@csvlazio.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA