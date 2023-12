RIETI - Undici ragazzi hanno scelto il Comune di Rieti per svolgere il loro servizio civile. Collaboreranno con i settori Ambiente, Cultura, Servizi Sociali, Servizi Demografici e Ufficio Realazioni con il Pubblico.

L’assessore Giovanna Palomba, a nome del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, ha accolto i giovani nella Sala del Consiglio Comunale nel loro primo giorno nel Palazzo Comunale, e nel suo breve discorso ha sottolineato tra l’altro come «con queste esperienze si realizza uno scambio realmente proficuo, con l’Amministrazione che non può non trarre giovamento dal confronto con ragazzi che portano energie e esperienze nuove e gli stessi che hanno occasione di conoscere dall’interno il funzionamento ed i processi di una macchina complessa come un ente pubblico al servizio del cittadino».