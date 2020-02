RIETI - Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria il Selci aspetta invano al campo “Fabio Gori” l’arrivo dell’Atletico Torano: la formazione ospite non si presenta né fa pervenire notizie e di conseguenza il direttore di gara, dopo l’attesa regolamentare, effettua il riconoscimento del Selci e dichiara chiusa l’attesa. Salvo eventuali e comprovate giustificazioni, il giudice sportivo sancirà probabilmente in settimana la vittoria a tavolino per i padroni di casa.



Questa la formazione annunciata dal Selci:

Farroni, Magrini, Luca, Bontempi, Prudenti, Pelliccione, Migliorati, Tessicini, Migliorelli, Luciani, Benedetti. A disp. Geraci, Sabuzi, Coppari, Antonini, Mocci, Carosi, Borriello. All. Simone Scaricamazza.

Arbitro: Deborah Scelfo di Roma2.