RIETI - Nel campionato di Seconda Categoria il giudice sportivo respinge il reclamo dell’Atletico Torano per la gara contro Borgo Quinzio e conferma il risultato di 1-1.L’Atletico Torano aveva presentato reclamo perchè la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro all'85’ decideva, a seguito di reciproci scambi verbali tra alcuni calciatori delle due squadre di sospendere l'incontro sul risultato di parità 1-1 in quanto un dirigente della squadra avversaria (Borgo Quinzio) ordinava ai propri giocatori di abbandonare il terreno di gioco. Per questo motivo Torano chiedeva la vittoria a tavolino.Il giudice sportivo però ha giudicato il reclamo infondato e ha convalidato il risultato di 1-1 con questa motivazione: “esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l'arbitro sul referto di gara e successivo supplemento richiesto da questo organo giudicante conferma che la gara Atletico Torano-Borgo Quinzio del 9 marzo 2019 si è conclusa regolarmente”.