RIETI - Il Selci è pronto a ripartire. Il club reatino, allenato dal mister Simone Scaricamazza, sarà impegnato in questa stagione da un duplice impegno: da una parte la riconferma nel campionato di Seconda categoria, mentre dall’altro l’impegno importante della coppa Lazio di Seconda categoria (partita di andata fissata per il 22 settembre, ritorno la settimana successiva). La formazione rossoblù comincerà la preparazione il 29 agosto, così da mettere a punto le nuove indicazioni dell’allenatore per creare subito una buona malgama tra il gruppo riconfermato ed i nuovi innesti.Prontissimo a ricominciare la stagione il mister Scaricamazza, che riparte da ciò che la squadra ha fatto di buono nella passata stagione: «Abbiamo fatto un buon mercato…manca ancora qualcosa, ma partiamo convinti delle nostre potenzialità; dobbiamo riprendere da quanto buono fatto nella passata stagione, arrivando a 3 punti dal ripescaggio in Prima categoria. La preparazione inizierà il 29 agosto in sede, con il gruppo completo. Saremo tutti pronti a sudare per il primo impegno ufficiale, cioè la prima gara di coppa Lazio del 22 settembre…sia io che la società ci teniamo a fare una bella figura in questa competizione, puntando ad arrivare il più lontano possibile. Il campionato si prevede molto difficile: si sono rinforzate quasi tutte le nostre avversarie e, a mio avviso, faranno la differenza le partite fuori casa, soprattutto nel girone di andata».Sul fronte mercato, grande lavoro per il ds Tiziano Fioravanti, che ha avuto non pochi problemi nel “tappare” dei buchi nella rosa dovuti agli addii di alcuni giocatori. Il lavoro del direttore sportivo ha però ripagato l’ambiente, che ora conta di nuovi innesti di livello capaci di rendere ancora più forte il club della bassa Sabina. « È stata un’estate difficile perché, dopo aver confermato in toto il gruppo dello scorso anno, ci hanno abbandonato quattro giocatori importanti come il portiere Nobili, un difensore centrale di elevata caratura come Nocelli e i due terzini Toma e Mercuri; aver perso tutto il blocco difensivo non ci ha fatto demoralizzare, anche se sapevamo che era un duro colpo…con mister Scaricamazza, il presidente Tessicini ed il dirigente Loreti, abbiamo fatto un summit immediato e gettato le basi per un mercato importante, fatto di giocatori vogliosi e credenti nel progetto della società, del mister e del sottoscritto. Dopo aver convinto e confermato Matteo Tessicini, Dimitri Gatti, Lorenzo Boriello, Andrea De Laurentis, Luca Florin, Ivan Tagliaferri, Luca Prudenti, Ludovico Carosi, Tomas Di Paolo, Nicolò Zanghi, Jacopo Magrini, Federico Geraci e Luca Alexandro, sono riuscito a portare alla corte di mister Scaricamazza i seguenti giocatori: Alessio Farroni ed Alessio Migliorati (rispettivamente portiere e centrocampista provenienti dalla Maglianese), Alessandro D’Ovidio (difensore, svincolato), Damiano Antonini (centrocampista, ritornato a casa dopo un anno di prestito all'Atletico Sabina), Fabio Mocci (attaccante, ex Poggio Mirteto), Federico Forniti (centrocampista proveniente da un'esperienza di calcio a cinque), Manuel Coppari (terzino ex Atletico Sabina), Matteo Iacobelli (difensore reintegrato dopo un anno di sosta) e Matteo Luciani (attaccante ritornato in rosa dopo un anno sabatico). Essendo questa una stagione difficile e ricca di appuntamenti, tra campionato e coppa Lazio, il nostro mercato non può dirsi chiuso: sono alla ricerca, infatti, di un difensore centrale in più ed un altro attaccante. Ci saranno sicuramente novità. Riguardo ai ragazzi che compongono la nostra rosa, sia i confermati che i nuovi arrivati, posso dire pubblicamente che tutto lo staff è orgoglioso di loro e fiducioso in un buon campionato».