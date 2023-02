Seconda categoria, si parte con la capolista Real Gavignano Ponzano col Monte San Giovanni. Il programma delle gare

RIETI - Comincia oggi il girone di ritorno nel campionato di Seconda categoria (girone C). Alle 15 torna in campo dopo il turno di riposo la capolista Real Gavignano Ponzano che ospiterà al Valle Mentuccia un Monte San Giovanni reduce da 4 sconfitte consecutive e con tanta voglia di riscatto. Alla stessa ora la sfida tra Cittaducale e Sporting Corvaro, con i padroni di casa a caccia del terzo successo consecutivo. In trasferta invece la terza forza del campionato Montopoli, che farà visita al Santa Susanna. Striscia di imbattibilità casalinga ancora aperta per Forano che domani mattina riceve al Comunale il Torri in Sabina. Sfida d’alta quota al Tito Flavio Vespasiano di Cittareale con i padroni di casa che affronteranno Piazza Tevere. Dopo aver battuto il Monte San Giovanni, vuole ripetersi la Gens Cantalupo che al Tempesta sfidrà il Velinia. Chiude questa prima giornata di ritorno il match delle 15 tra Atletico Cantalice, reduce dal ko interno con Piazza Tevere, e Alto Lazio, a caccia del quinto risultato utile consecutivo.

Programma gare ed arbitri (XVI giornata)

Oggi alle 15

Real Gavignano Ponzano – Monte San Giovanni

Arbitro: Flavio Panoni di Ostia Lido

Cittaducale – Sporting Corvaro

Arbitro: Nabil Trabelsi di Rieti

Santa Susanna – Montopoli

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Domani

Ore 11

Forano – Torri in Sabina

Arbitro: Dennis De Vincenzi di Roma 1

Gens Cantalupo – Velinia

Arbitro: Giorgio Mastroiaco di Rieti

Cittareale – Piazza Tevere

Arbitro: Serge Alain Fandio Tchuisse di Roma 2

Ore 15

Atletico Cantalice – Alto Lazio

Arbitro: Eugenio Campolongo di Roma 1

Riposa: Torpedo Rieti

Classifica

Real Gavignano Ponzano 32

Forano 28

Cittareale 25

Montopoli 25

Cittaducale 23

Monte San Giovanni 22

Piazza Tevere 20

Gens Cantalupo 19

Alto Lazio 17

Atletico Cantalice 17

Santa Susana 14

Sporting Corvaro 14

Velinia 11

Torri in Sabina 9

Torpedo Rieti 9

Cittareale, Monte San Giovanni, Alto Lazio e Atletico Cantalice con una gara in meno

Torri in Sabina con due gare in meno