COMMENTI, IV DI RITORNO, GIRONE C



Atletico Torano-Piazza Tevere 4-2

2 D. Carducci, F. Scafati, M. Coletta (AT), Cipriani, Colasanti (PT)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Borgo Quinzio-Cittareale 0-0

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Selci-Rufinese 2-2

2 Tichetti (S), 2 Comma Mamadou

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Antonello Natali (Presidente Rufinese)

Monte S.Giovanni-Atletico Sabina 1-5

Mencarelli, Vergini, Famà, 2 Paolucci (AS)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Poggio S.Lorenzo-Quintilianum 0-2

2 Caloisi

La società Poggio S.Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

S.Susanna-Atletico Cantalice 0-2

2 Dante

Massimo Peverato (Presidente S.Susanna)

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Velinia-Castelnuovo di Farfa 0-2

2 Troiani

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Marco Imperatori (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

4Strade del Sacro Cuore-Equicola 0-6

2 Di Girolamo, Riccioni, De Sanctis, Romani, Fracassi

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.

Enrico Di Bartolomeo (Dirigente Equicola)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, V DI RITORNO, GIRONE C

RIETI - Nella IV giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria, arriva la 16esima vittoria per la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha sconfitto in trasferta il Velinia. Vittoria anche per la sua inseguitrice, l’Atletico Sabina, che ha battuto Monte S.Giovanni, mentre scivola Borgo Quinzio, la cui partita contro Cittareale termina a reti bianche. Fuochi d’artificio nel match tra 4Strade del Sacro Cuore ed Equicola, match terminato con la nettissima vittoria degli ospiti (0-6), mentre torna alla vittoria l’Atletico Torano, che ha sconfitto tra le mura amiche il Piazza Tevere. Tre punti importanti in chiave podio per Quintilianum, che ha espugnato il campo del Poggio S.Lorenzo, mentre Selci, in vantaggio di due gol e di un uomo, si fa riprendere dalla Rufinese: il match è terminato, perciò, in pareggio. Infine, tre punti pesanti pr l’Atletico Cantalice sul campo del S.Susanna: la formazione bianco-rossa, grzie a questa vittoria, balza in terza posizione in classifica a pari punti con Cittareale e Quintilianum, a soli 3 punti dalla seconda del podio, l’Atletico Sabina di mister Capulli.: «La partita, nel primo tempo, è stata molto combattuta, ma non abbiamo demeritato nonostante due errori gravi da parte nostra. Eravamo troppo bassi. Nel secondo tempo, invece, abbiamo dato davvero molta continuità al gioco e ci ha portato al pareggio sul 2-2 e anche ad avere palle-gol per passare in vantaggio. Nei minuti di recupero, alcuni errori hanno condizionato il risultato. Nonostante tutto, faccio i complimenti ai ragazzi che hanno giocato molto bene contro una squadra ben organizzata. Ci sono problemi ed alcune scelte da parte della società e dirigenza discutibili, che inevitabilmente ci condizionano anche in campo. Continuiamo a testa bassa».: «Partita equilibrata. Alcune occasioni da entrambe le parti, ma sostanzialmente giocata a centrocampo per l’intera sua durata. Rimane il fatto che facciamo fatica a tornare alla vittoria; speriamo di sbloccare al più presto questa tendenza, per non perdere il passo con le altre squadre a noi poi vicine nella classifica!».: «Primo tempo a favore nostro, tant’è che abbiamo chiuso la prima metà del tempo con il doppio vantaggio e con un uomo in più. Ad inizio ripresa, abbiamo spento la testa e, giustamente, abbiamo subìto il pareggio; quando, con orgoglio, abbiamo riacceso la testa e abbiamo cominciato a costruire gioco, un super portiere ci ha tolto la gioia dei 3 punti. Sono abbastanza rammaricato per questo mezzo passo falso, ma lavoreremo duramente anche per non ricadere in queste situazioni. Il mio pensiero coincide con le parole pesanti di mister Scaricamazza che testualmente citano "Purtroppo la partita non serve chiuderla con una goleada, serve non subire nessun goal. Non è possibile prendere due gol da una squadra che sta per retrocedere nonostante avessimo finito il primo tempo sul 2-0 e con un uomo in più; evidentemente, ci sono giocatori che non sanno cosa vuol dire giocare per un obbiettivo di alta classifica. E’ facile giocare e avere concentrazione contro le prime della classe…mi assumo la responsabilità e andiamo avanti perché la Società Asd Selci vuole arrivare seconda».: «Risultato importantissimo per la nostra rincorsa alla salvezza, soprattutto per come è stato conquistato: sotto per 2-0 e dieci contro undici dopo trentacinque minuti. Nel secondo tempo abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo ed i ragazzi sono stati premiati. Dopo il passaggio a vuoto casalingo di domenica scorsa, ripartiamo convinti di poterci giocare la salvezza».: «Siamo molto contenti per la vittoria ottenuta su un campo molto difficile per tutti; sicuramente, siamo stati aiutati da qualche problema tecnico degli avversari che non hanno potuto schierare il loro portiere titolare per motivi che non conosciamo, però i ragazzi, pur sapendo di questa loro defezione, hanno interpretato la partita in modo giusto con la concentrazione e la determinazione che ci vogliono per fare la prestazione. Sono contento dell’atteggiamento di chi oggi, dopo molte panchine, è stato chiamato in causa e ha giocato una partita maiuscola».: «Un altro buon risultato per la nostra squadra, che ci fa rimanere nelle zone alte della classifica. Partita sotto controllo sin dal primo minuto, con una buona prova a centrocampo. Passati in vantaggio con un bel goal di Simone Caloisi, nella ripresa abbiamo continuato a spingere senza lasciare spazio agli avversari. Lo stesso Caloisi ha segnato, poi, il goal dello 0-2 finale. Unica pecca, gli errori sotto porta dei nostri giocatori: dobbiamo essere più cattivi!».: «Partita equilibrata e maschia. Pochi tiri in porta per entrambe le formazioni. I nostri avversari hanno sbloccato la gara nel primo tempo con Dante, salvo poi chiudere la gara nel finale della ripresa. L’espulsione del nostro Santoprete ha influito sul punteggio finale. Il loro secondo gol è arrivato su calcio di rigore, dubbio, anche se prima, sempre sullo stesso giocatore, forse ci poteva stare il rigore. Alla fin fine, ha vinto la gara chi ha tirato di più»».: «E’ stata una buona partita, giocata da due squadre che volevano vincere. Nel primo tempo siamo riusciti a sbloccare la gara con un tiro da fuori di Dante. Nella ripresa, siamo scesi in campo più convinti, abbiamo avuto qualche occasione per raddoppiare ma le abbiamo fallite. I nostri avversari erano sempre pronti a pareggiare, senza lasciarci un centimetro di campo. Successivamente, siamo andati in vantaggio numerico e da lì è stato un po’ più semplice. Infine, abbiamo gestito la partita, riuscendo a chiuderla sul finale grazie ad un calcio di rigore. Certo, potevamo gestire meglio qualche occasione da gol, ma alla fine faccio i complimenti ai miei ragazzi per la vittoria, arrivata contro una squadra mai doma e che non ci ha reso la vita facile. Ora, testa subito alla prossima partita».: «Partita con la prima in classifica, che sta dominando il campionato, giocata con impegno e determinazione, producendo anche buone azioni di gioco. Abbiamo subìto il primo gol circa al 35' del primo tempo, con un intervento ravvicinato sottoporta di un loro giocatore a seguito di un calcio piazzato. Abbiamo avuto un’occasione importante per pareggiare, ma è stato bravo il loro portiere ad evitare il nostro gol. Nel secondo tempo, abbiamo provato ad essere pericolosi ma, alla mezz'ora, abbiamo subìto il secondo gol, sempre da distanza ravvicinata, a seguito di un cross rasoterra. Continuiamo a lavorare, impegnarci e ad essere umili, perché ci aspettano partite importanti ed anche un po' di più alla nostra portata».: «Volevamo portare a casa tre punti e ci siamo riusciti, giocando una gara autoritaria! Abbiamo segnato un gol per tempo, creando diverse occasioni da gol, lasciando ai nostri avversari soltanto un’occasione da gol! Prestazione da squadra matura, in una sfida che nascondeva tante insidie, contro una squadra che, nonostante la classifica, è viva ed ha lottato su tutti i palloni. Complimenti ai miei ragazzi. Avanti così!».: «Partita mai in discussione, contro i giovani del 4Strade, a cui va il merito di affrontare le gare sempre a viso aperto, contro qualsiasi avversario, concedendo tutto allo spettacolo che questo sport può offrire! In evidenza per noi, autori di una buona prova complessiva, il solito Di Girolamo autore di una doppietta, a cui si aggiungono le reti di un buon Riccioni, di un Romani in continua crescita e dei "vecchietti" De Sanctis e F.Fracassi. Ora, testa al recupero di mercoledì 20».Castelnuovo di Farfa* 50Atletico Sabina 38Cittareale, Quintilianum*, Atletico Cantalice 35Borgo Quinzio* 34Selci* 32Equicola** 30Atletico Torano* 28Monte S.Giovanni** 19S.Susanna*, Piazza Tevere 16Poggio S.Lorenzo* 13Velinia* 11Rufinese 104Strade del Sacro Cuore 5* gare in menoAtletico Cantalice-EquicolaAtletico Sabina-4Strade del Sacro CuoreCastelnuovo di Farfa-SelciCittareale-Poggio S.LorenzoPiazza Tevere-Borgo QuinzioQuintilianum-VeliniaRufinese-Monte S.GiovanniS.Susanna-Atletico Torano