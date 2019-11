© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è tenuta ieri mattina, 4 novembre, nella palestra della scuola dell'infanzia e primaria "Falcone Borsellino" via Isonzo, 87 la prima lezione relativa al progetto "Ju Jitsu - Movimento è vita" che prevede lezioni di Ju Jitsu settimanali agli alunni della scuola da parte della Asd Kaizen Dojo Rieti.Il Ju Jitsu, per i ragazzi in età scolare, é una pratica rivolta all'acquisizione e/o miglioramento di capacità motorie finalizzate a fornire una maggiore consapevolezza corporea e una migliore gestione del controllo emotivo (soluzione di problematiche legate ad iperattività, disturbi dell'attenzione, eccesso di aggressività e sviluppo delle facoltà di socializzazione).La Asd Kaizen Dojo Rieti, oltre al progetto scolastico, tiene lezioni di Ju Jitsu aperte a bambini, ragazzi ed adulti ogni martedì e giovedì a partire dalle 18.30, sempre presso la palestra della scuola dell'infanzia e primaria "Falcone Borsellino", lezione di prova sempre gratuita.