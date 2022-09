Da oggi la scuola Cirese può contare su nuove aule e spazi sicuri, proseguono i lavori per la palestra antisismica

RIETI - E’ stato inaugurato questa mattina, alla presenza del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, della Giunta, dell’ex Sindaco Antonio Cicchetti, della dirigente scolastica dell’I.C. “A.M. Ricci” Paola Testa e di rappresentanti del corpo docente e delle famiglie degli alunni, l’ampliamento della scuola “Cirese” con 3 nuove aule, spazio refezione e nuovi servizi. Nel frattempo proseguono i lavori per l’adeguamento sismico della palestra dell’Istituto scolastico.

«Un bel momento vissuto insieme ai docenti e alle famiglie proprio in occasione del ritorno tra i banchi dei giovani alunni – commenta il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Arriva a conclusione un intervento voluto dalla nostra precedente amministrazione e interamente finanziamento con fondi propri dell’Amministrazione comunale, per il quale ringrazio l’impresa che ha realizzato l’opera in maniera pregevole e nei tempi previsti. La scuola Cirese avrà, a breve, anche una nuova palestra antisismica il cui intervento di realizzazione è in corso, finanziato con fondi del Miur».

«Il tema dell’edilizia scolastica è prioritario per la nostra Amministrazione e stiamo già mettendo in campo vari interventi – aggiungono l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli e l’assessore alla scuola Letizia Rosati – Manterremo alta l’attenzione su questo tema, agendo anche da stimolo, soprattutto sui tempi, nei confronti dell’Ufficio Ricostruzione della Regione Lazio, titolare di molti progetti di demolizione e ricostruzione, come ad esempio quello relativo alla scuola di Villa Reatina».

La nota del consigliere comunale "Io ci sto" Antonio Emili, ex assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici

«L'inaugurazione dei locali realizzati con l'ampliamento della scuola primaria "Cirese" corona lo sforzo compiuto dalla giunta Cicchetti per finanziare, progettare e sbloccare anche tale opera attraverso l'approvazione della delibera di Giunta n. 178 del 2/12/2021. Un investimento di 300 Mila Euro per realizzare tre nuove aule, un refettorio, un portico coperto e adatto ad ospitare il gioco dei bambini, una sala riunioni ed un locale per la predisposizione dei cibi. Proseguono nel frattempo i lavori di miglioramento sismico della palestra a servizio del plesso scolastico. Grazie anche all'operato dei tecnici del Comune di Rieti e dell'impresa affidataria dei lavori le famiglie, gli studenti e i docenti della Cirese potranno finalmente usufruire di un luogo più sicuro e più confortevole per crescere, imparare ed insegnare. Resta ferma la necessità che l'attuale giunta del Comune di Rieti prosegua e acceleri sul percorso avviato per migliorare e consolidare anche gli altri edifici scolastici, grazie ai fondi ottenuti dal Commissario al sisma. Pochi scatti, quindi e più atti per avviare la progettazione degli interventi di consolidamento già finanziati e per acquisire le aree destinate all'insediamento della nuova Sacchetti Sassetti e della nuova scuola "Minervini", rispettivamente, nel quartiere delle Porrara e nelle aree esterne al Perseo. Grazie all'ordinanza n. 31 del 31/12/21 del Commissario Legnini, infatti, il Comune di Rieti possiede già le risorse necessarie alla costruzione dei due nuovi edifici e all'adeguamento degli altri plessi scolastici. È tempo di agire, dunque, così come si è agito in passato per la "Cirese", per adempiere al dovere di mettere in sicurezza tutte le nostre scuole».