Rieti, è scomparsa Elena De Petris, mamma della presidente della Provincia Roberta Cuneo

RIETI - E' scomparsa Elena De Petris, mamma della presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, sindaco di Fara in Sabina.

Cordoglio da parte del partito di Cuneo, la Lega. "Tutti noi della lega Salvini premier siamo profondamente addolorati - scrivono in una nota - per la scomparsa della Signora Elena De Petris, mamma amata della nostra presidente della provincia di Rieti. Roberta, lei era tutto per te e per i tuoi fratelli, Fabrizio, Gianni e Daniela. Come spesso ci raccontavi è stata una donna che ha donato la sua vita alla propria famiglia che, anche nei momenti di difficoltà come quelli vissuti negli ultimi anni, con il suo sorriso e la sua presenza è riuscita ad infondere energia a tutti quelli che hanno incrociato la sua presenza. Cara Roberta, se è vero che le parole non servono in questi momenti ,siamo convinti che il dolore può essere alleviato con la vicinanza

vera di tutte quelle donne e uomini che ti vogliono bene e che ti apprezzano per quello che fai".