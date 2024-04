Mamme nel mondo del lavoro: lo studio come strumento di emancipazione

Sono molte le mamme che vorrebbero rientrare nel mondo del lavoro o riprendere gli studi. Un passaggio quasi mai immediato e che, spesso deve essere abbandonato, tra rimpianti e delusione, soprattutto per ragioni legate al mercato del lavoro, al costo delle rette o all’organizzazione dei corsi universitari. Tuttavia, lo studio rimane lo strumento d’eccellenza per l’emancipazione femminile ed è da questa convinzione che prende vita l’iniziativa condotta dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi e che il prossimo 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma, vedrà andare in scena un evento online dedicato all’empowerment femminile.



Donne: la rinuncia al lavoro o agli studi

In tema di rinuncia alla carriera da parte delle donne, il rapporto firmato nel 2023 da Inapp-Plus su un campione di 45mila individui ha evidenziato come il 18% delle donne che diventano madri finisca con l’abbandonare il posto di lavoro per dedicarsi alla famiglia. Una percentuale di non poco conto, anzi e a cui va ad aggiungersi l’enorme percentuale – oltre il 31% – di donne che non lavorava prima e non lavora dopo la maternità. Ogni anno, dunque, una considerevole fetta di popolazione femminile italiana rinuncia di fatto a inseguire la propria emancipazione, tassello fondamentale su cui costruire una società che rispetti la parità di genere.



Permettere alle donne di rientrare nel mondo del lavoro dopo essere diventate madri dovrebbe rappresentare un obiettivo chiave per una società che ambisce a essere davvero paritaria. E quale strumento migliore per agevolare l’ingresso o il ritorno nel lavoro delle madri se non lo studio?



UniMarconi: il bonus per le mamme

È questo il punto di partenza dell’iniziativa varata da UniMarconi per il prossimo 14 maggio, in occasione della celebrazione della Festa della Mamma.



“Maternità, Formazione ed Empowerment: Costruiamo il Futuro Insieme”, questo il titolo dell’evento in programma sulla piattaforma Zoom dalle ore 14 alle ore 17. L’evento si aprirà con l’intervento della professoressa Francesca Gelfo, Prorettore con delega alla Didattica e agli Affari Studenteschi di UniMarconi che illustrerà i dettagli di una delle novità più interessanti lanciate dall’ateneo: la Fondazione Marsilio Ficino ha, infatti, messo a disposizione di tutte le mamme un bonus per agevolare l’iscrizione ai corsi di laurea: uno strumento concreto in favore dell’emancipazione delle madri.



Il programma dell’evento

Il programma proseguirà poi alle ore 14:15 con “Rompere il soffitto di cristallo delle discipline STEM”, a cura della professoressa Stefania Lirer, Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, Docente di Ingegneria Geotecnica, Facoltà Ingegneria di UniMarconi.



Ma durante l’evento verrà dato spazio anche alle donne impegnate nel mondo del lavoro e dell’impresa, come la dottoressa Marina Trezza, HR Learning, Development & Organization Director di Bulgari, che alle ore 14:30 esporrà la sua relazione intitolata “Affrontare le Sfide. Testimonianza di una donna manager”. A seguire, alle ore 14:45, sarà il turno della professoressa Concetta Mercurio, Docente di Sociologia del Lavoro di UniMarconi che fornirà alle donne un aiuto nello scegliere la facoltà più adatta a loro.



Fino alle 16, poi, a prendere la parola saranno i docenti delle varie facoltà dell’ateneo che esporranno i contenuti dei vari corsi di studio. Interverranno la professoressa Patrizia Belardi della Facoltà di Scienze Politiche, la professoressa Maria Assunta Icolari di Giurisprudenza, la professoressa Renè Uccellini di Lettere, la professoressa Maria Serena Angelini di Economia, la professoressa Cinzia Bellone di Ingegneria e la professoressa Paola De Bartolo di Scienze della Formazione.



L’evento si concluderà con alle 17 con l’ultima ora dedicata alla room informativa in cui le partecipanti potranno avere ulteriori informazioni sul bonus della Fondazione Marsilio Ficino, sulla procedura di iscrizione e su tutti i servizi di supporto allo studio messi a disposizione da UniMarconi.



Un ateneo riconosciuto e di prestigio

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, istituita e riconosciuta dal MIUR nel 2004, è stato il primo ateneo digitale in Italia: in 20 anni ha costantemente investito in infrastrutture, tecnologie e personale docente per migliorare il proprio modello didattico di E-learning. A oggi vanta oltre 80mila studenti iscritti ai propri corsi di laurea. UniMarconi è sostenuta da Fondazione Marsilio Ficino, ente no-profit riconosciuto.



Per partecipare all’incontro “Maternità, Formazione ed Empowerment: Costruiamo il Futuro Insieme” è necessario registrarsi attraverso il form presente sul sito ufficiale unimarconi.it alla pagina www.unimarconi.it/events/maternita-formazione-ed-empowerment-costruiamo-il-futuro-insieme/.