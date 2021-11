Martedì 23 Novembre 2021, 00:10

RIETI - Scippata ieri mattina la moglie del sindaco di Torri in Sabina, Michele Concezzi, nel parcheggio del Centro commerciale Euro–Occasione a Forano. La signora Concezzi era arrivata al centro commerciale e stava parcheggiando quando una coppia di malviventi, evidentemente esperti e dediti all’attività illecita, ha agito con una tecnica rivelatasi efficace. Uno dei due, a piedi, ha avvicinato l’auto della signora, bussandole al finestrino come volesse chiedere informazioni. Mentre la signora era distratta dall’uomo ecco entrare in azione il complice che, accovacciato nel lato sportello passeggero, con fare repentino e fulmineo ha aperto la portiera e portata via la borsa che era sul sedile. I due si sono poi dileguati in fretta salendo su una Polo grigia parcheggiata li vicino, prima ancora che la signora scippata riuscisse a dare l’allarme. Un bottino di 50 euro oltre la borsa e i documenti, patente, carta di credito e tessera sanitaria. Sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano per risalire agli autori dello scippo.

«Ho voluto rendere pubblica la vicenda capitata a mia moglie - ha detto il sindaco di Torri, Michele Concezzi - affinché si alzi da parte di tutti il livello di attenzione dal momento che episodi del genere sono all’ordine del giorno un po’ ovunque e non appartengono più solo alle grandi città ma ormai anche nei paesi».