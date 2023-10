«Confermiamo per tutto il 2024 il taglio del cuneo contributivo deciso lo scorso anno". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla legge di Bilancio. «Si tratta di 10 miliardi per l'intero anno», ha aggiunto.

Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it