RIETI - Gli Sbandieratori e Musici di Borgo Velino, infatti, sono stati nuovamente all’estero a promuovere il loro spettacolo. Questa volta è stata la Slovacchia, con la capitale Bratislava e la città di Trencin, ad essere la mèta raggiunta dal Gruppo, nelle cui prestigiose piazze un pubblico entusiasta ha visto volteggiare in cielo le colorate bandiere accompagnate come sempre dall’emozionante suono dei tamburi e delle chiarine.Dal 21 al 24 agosto i pluridecorati ragazzi di Borgo Velino hanno preso parte alla tournee slovacca realizzata con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane e i municipi slovacchi, incantando con le loro esibizioni i numerosissimi spettatori presenti nella centralissima piazza di Bratislava, piazza Hlavne il 22 agosto e successivamente nella città di Trencin,accattivandosi e meritandosi applausi di riconoscimento ed apprezzamento.Ogni applauso ricevuto anche durante l’esperienza Slovacca ha rappresentato l’ennesima riprova della funzione sociale, della dedizione nel coinvolgimento di bambini in attività di crescita culturale e di come vengano riconosciute le doti artistiche di ragazzi che impegnano piacevolmente molto del loro tempo libero per gli allenamenti, ottenendo così sempre conferme a livello internazionale. L’aspetto che più deve essere esaltato, però, è la funzione di catalizzatore ed aggregatore sociale che da oltre quarant’anni caratterizza il lavoro del Gruppo. Tutti i ragazzi vivono ogni spettacolo che fanno (soprattutto quelli all’estero), come un sogno che si rinnova di volta in volta: facendo volteggiare le bandiere al cielo con esse lanciano nel cielo anche le proprie speranze e le loro gioiose amarezze, facendoli oltremodo confrontare anche con le diverse culture “fuori casa”.Tante esibizioni fatte in tutta Italia e soprattutto all’estero (23 tournee all’estero dal 1995 ad oggi:19 le nazioni (Francia,Spagna, Austria, Germania, Rep. Ceca, Ungheria, Romania, Croazia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Grecia, Danimarca, Portogallo, Slovenia, Serbia, Bosnia – Erzegovina, Slovacchia oltre lo Stato Vaticano),13 le capitali dove hanno effettuato lo spettacolo: Roma, Parigi, Varsavia, Vienna, Budapest, Praga, Brusselles, Amsterdam, Berlino, Londra, Copenaghen, Lubiana e Bratislava.Il presidente De Santis esprime «soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento e successo ottenuto oltre confine, dall’intero Gruppo folkloristico e, soprattutto dalle esibizioni messe in campo da alcuni bambini e bambine mini sbandieratori e nuove leve che, stando insieme e coinvolti in un costruttivo spirito di condivisioni, sono i veri protagonisti e soggetti di un grande percorso di crescita culturale».