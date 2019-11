ECCO LE IENE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Impresa Savoia al "Barbera" di Palermo! La formazione campana, guidata quest'anno da Carmine Parlato, condottiero del Rieti dalla D all'attuale C, esce vittorioso dalla trasferta siciliana, costringendo i rosanero alla prima sconfitta della stagione (1-0 gol di Diakitè) dopo dieci vittorie consecutive. Ma in questo successo bianconero, non c'è solo lo zampino del Parlato "reatino", ma anche quello di Matteo Dionisi, Tiziano Luciani e Salvatore Prudente, altri tre protagonisti della cavalcata trionfale della stagione 2017/2018.Virale inoltre, il video caricato dal tecnico campano su Instagram, che lo ritrae con la "Iena" Nina Palmieri, che nell'augurare le migliori fortune al Savoia, si è congedata da Parlato con una frase resa famosa da Beppe Quintale agli albori della trasmissione di Italia 1 e cioè: "Le Iene portano bene". Come dargli torto...