RIETI - All'interno dei festeggiamenti di “Santa Barbara nel Mondo 2018”, si sono assegnati, nel bellissimo scenario del teatro Flavio Vespasiano a Rieti, i consueti premi “Come Barbara”.

Quest'anno i riconoscimenti sono andati al responsabile della “comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Luca Cari, al frate cappuccino ex vigile del fuoco di Torino Angelo Gatto, alle associazioni di Viterbo, Terni e Rieti dei vigili del fuoco in quiescenza, al direttore della Banda nazionale del Corpo dei vigili del duoco Donato Di Martire, alla presidente Paola Simenoni della “Rete di Porta Romana” e in fine alla direttrice del Cna Enza Bufacchi.



Ad allietare l'intera manifestazione il concerto musicale della Banda del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA