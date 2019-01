© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha convocato per venerdì 25 gennaio alle ore 10.30 presso la sede di Palazzo d’Oltre Velino, un tavolo istituzionale incentrato sulla situazione della SS 4 “Salaria”. All’incontro sono stati invitati i parlamentari rappresentanti del territorio – Alessandro Fusacchia, Umberto Fusco, Gabriele Lorenzoni, Fabio Melilli e Paolo Trancassini – l’assessore regionale del Lazio Claudio Di Berardino, i Consiglieri regionali Fabio Refrigeri e Sergio Pirozzi, il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e il Vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili.“E’ necessario e doveroso che gli esponenti politici di riferimento del territorio si adoperino per trovare soluzioni efficaci e veloci - spiega il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse. - La Salaria è un obiettivo prioritario per la Provincia e, in questo senso, auspico una collaborazione costruttiva e propositiva tra le varie istituzioni”.