Rieti, incidente fra tre auto sulla Salaria per L'Aquila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Carambola tra tre autovetture lungo la Salaria per L'Aquila all'altezza dell'incrocio con via don Mario D'Aquilio in prossimità della Rsa Santa Rufina. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Ancora da accertare la dinamica del sinistro che ha portato all'impatto tra tre autovetture probabilmente causato al momento di una una manovra di uscita o in ingresso in via D'Aquilio. L'incidente si è verificato alle 18 e non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli occupanti. Traffico a rilento per consentire le operazioni di intervento e soccorso