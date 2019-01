© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.E’ una delle sagre più antiche, la sagra della bruschetta di, giunta quest’anno alla 57esima edizione. Protagonista l’olio extravergine di oliva. L’oro verde della Sabina esalterà il sapore e oggi sarà la volta della zuppa di farro al tartufo, delle fregnacce alla sabinese, della sidra e delle «saltapadelle» cucinate con acqua, farina, sale e mentuccia dalla Pro loco locale. Ricco anche il programma degli intrattenimenti, tra mostre, passeggiate panoramiche e a cavallo, musica dal vivo, tavole rotonde, attività ludico- creative per i bambini e visite al frantoio della Cooperativa olivicola e all’antica Mola Alfio Marri del ‘700. Fra i momenti più attesi della festa, le performance della violinista Erika Fini e la sfilata che vedrà protagonisti il Gruppo Folk SaludoS - Pro loco Nuoro, la Banda musicale Bonaventura Somma di Chianciano Terme, il Corpo bandistico Città di Casperia e le Majorettes di Casperia. Durante la sagra, visite al Palazzo del Gatto, che, tra gli altri, ospiterà automi del Modern Automata Museum e «Oh!», mostra di Valeria Gasparrini.Al teatro Potlach di, alle 17, lo spettacolo «Il Circo Magico».Festa delle edicole a cura di Ediconet e Cna di, in collaborazione con Regione e Comune di Rieti. Oggi alle 16, all’Auditorium Varrone di Rieti, in via Terenzio Varrone, va in scena «Dialoghi con Trilussa», una produzione del teatro Potlach, per la regia di Pino Di Buduo e con l’attrice Daniela Regnoli. Al termine saranno consegnate le pergamene con la storia delle edicole aderenti alla Rete Ediconet.Rinviata per il maltempo la sfilata dei Cavalli Infiocchettati, a: la sfilata in programma oggi verrà recuperata domenica 3 febbraio, nell'edizione numero 39, organizzata dall’Associazione Porta d’Arce. Invariati gli altri appunamenti. Programma tradizionale con elementi di innovazione, quello previsto quest’anno: molte le iniziative collaterali che si alterneranno. Inaugurata la mostra «Women in Art», con le opere delle artiste Itzel Cosentino e Maia Palmieri, che resteranno in visione fino a oggi nella sala mostre del Comune di Rieti.