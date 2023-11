Amelia, "Frantoi Aperti". Ultimo week end di celebrazione dell'olio

AMELIA Frantoi Aperti. Ultimo fine settimana di celebrazione dell’olio nuovo. L'appuntamento è per il 24, 25 e 26 novembre. Riflettori puntati sulle Amelia (Tr), nella località Montecampano dove per “@amerinolio 2023” si terrà il Tour degli Olivi Giganti Patriarchi nel territorio “Amerino Tipico”.

Sabato 25 novembre al chiostro di San Francesco, ultimo appuntamento con gli “Assaggi di Storie. Degustazioni di Oli e di prodotti unici” dove il degustatore Cesare Batalocco guiderà i partecipanti all’assaggio dell’olio dei Colli Amerini in abbinamento con la Fava Cottora dell’amerino, presidio Slow Food.



Domenica 26 novembre si terranno due trekking, uno dedicato a bambini e famiglie, dal titolo “Trekking e Fiabe tra gli ulivi”. La CamminAttrice Loretta Bonamente accompagnerà i bambini in una passeggiata ad anello di circa 4 chilometri, tra ulivi giganti e l'antico castello di Montecampano, coinvolgendoli nel racconto di storie sugli alberi e l'olio. Partenza alle 9.30. Al termine della passeggiata è prevista una merenda degustazione di Olio extravergine di oliva appena franto e l'assaggio della tipica " fregnaccia" di Montecampano.



Il trekking per adulti invece, in partenza alle 9.30, si svolgerà su un percorso ad anello di circa 7 chilometri alla scoperta del Cammino di Germanico fra i giganti olivi patriarchi di Montecampano. All’arrivo si farà sosta presso l’oliveto di Olivo Rajo – presidio Slow Food dove si terrà il concerto tra gli ulivi della rassegna “Suoni dagli Olivi Secolari” con l’esibizione del “Duo Rellini” e una degustazione a cura dello chef Edoardo Dorato in collaborazione con la pro loco di Montecampano, Amerino Tipico e la Condotta Slow Food Terre dell’Umbria Meridionale.



(Info e prenotazioni tel. 392 9556856)