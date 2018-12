© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Nel «Borgo del Natale» a. Mercatini nelle casine di legno in piazza con decine di espositori: artigianato, presepi artistici, idee regalo, prodotti tipici. Inoltre gli stand gastronomici che la sera serviranno i migliori piatti della tradizione in tensostrutture chiuse e riscaldate. E per i bambini c’è il Villaggio di Babbo Natale con gli elfi che daranno il benvenuto ai piccoli visitatori nel loro piccolo bosco. Inaugurato il presepe di sabbia dei maestri di Lignano Sabbiadoro.«Appuntamento sotto l’albero», oggi, acon il villaggio dei mercatini di Natale: oggi alle 18 i canti di Natale dei Free Voices in Love. Sempre a, oggi, un «Cuore di cioccolato», raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della Fondazione Telethon. A Stimigliano, oggi, dalle 12 al tramonto, polentata, dolci e tombolata con premi, nella sala parrocchiale aMercatini di Natale, oggi dalle 10 ae, dalle 12, stand gastronomico. A, oggi, dalla mattina alla sera, edizione natalizia della mostra mercato delle stagioni e, in piazza Garibaldi, il mercatino di Natale, con 50 espositori da tutto il Lazio. Oggi mercatino di Natale nel borgo dell’Abbazia di: artigianato, prodotti a km0, car boot sabino. Aoggi dalle 15, all’Hotel Serena, «Parole e Musica sotto le stelle», con la classe di canto lirico della maestra Silvia Costanzi e la collaborazione del maestro Elmar Schäfer. Sempre a, degustazione guidata dei prodotti delle aziende del cratere sismico a «Le Tre Porte» di via della Verdura. Oggi alle 19, al Santuario di, il «Concerto di Natale per Gesù Bambino e la sua Mamma» del gruppo Madonna della Lode. Mostra «I nostri ricettari in un vecchio androne di una casa», in piazza, a: dal pane al ciambellone, con le foto dai ricettari, fino a oggi.Sagra della bruschetta, oggi, a, tra folclore e degustazioni: alle 10 l’apertura degli stand gastronomici e la vendita di prodotti tipici. Si proseguirà alle 12.30 con il pranzo a base di ricette della tradizione e, alle 14.30, la sfilata del filone di pane da record: 20 metri.Proseguono con un evento originale e colorato le iniziative della seconda edizione della Valle del Primo Presepe, promossa dalla Chiesa di Rieti, in collaborazione con i Comuni die di. Questo fine settimana, attenzione incentrata sui più piccoli, con due giornate divertenti e creative a tema presepiale. Oggi, presso la chiesa di San Domenico, a Rieti, grandi e piccoli potranno giocare e dare sfogo alla fantasia grazie ai celebri mattoncini colorati componibili con due eventi a cura dell’Associazione Sleghiamo La Fantasia. Al concorso «Costruiamo un presepe con i mattoncini» potranno partecipare, attraverso presepi realizzati in casa, tutti gli studenti delle scuole dall’infanzia alle medie inferiori, distinti in tre categorie in base all’età. Al concorso, a partecipazione gratuita, ci si potrà iscrivere direttamente nella chiesa di San Domenico nel corso dell’evento, portando le proprie creazioni realizzate esclusivamente con parti originali Lego durante le giornate di oggi, entro le ore 13. E sempre oggi, a partire dalle ore 19, si terrà la premiazione del contest dei presepi realizzati in casa con premi consistenti in confezioni Lego. Inoltre, ad animare il pomeriggio ci penseranno i pastori della Pasquella di Varano, che da molti anni si occupano di portare in musica l’annuncio della nascita di Gesù. Ma, a prescindere dalla partecipazione al concorso, i bambini di ogni età potranno recarsi nella chiesa di San Domenico e divertirsi grazie ai celebri mattoncini colorati insieme agli educatori e ai genitori per trascorrere due giornate in allegria e voglia di creare insieme. Il programma e il regolamento dettagliati, anche delle altre iniziative, si trovano sul sito www.valledelprimopresepe.it.Si ripete la magia del Natale nell’appuntamento a, che oggi si trasforma nel «Paese di Babbo Natale». L’iniziativa vedrà, dalle 10 alle 19, la presenza di mercatini artigianali, musica, prodotti tipici, la locanda del borgo e animazione, in una manifestazione a cura della Pro loco di Collalto e che verrà ancora replicata il prossimo 23 dicembre.Rocca Sinibalda, per l’intero periodo natalizio, propone «Il Paese che non c’era». Fino al prossimo 6 gennaio, a cura di «Tourano» (www.tourano.it) e in collaborazione, tra gli altri, con il Comune di Rocca Sinibalda, si susseguono iniziative di ogni genere e per tutte le età. Si è partiti con la rassegna di musica visiva per poi passare al borgo dei libri, a «Lo Stato dei bambini», installazioni e giochi, fiera mercato. Il paese fino all’Epifania vede, inoltre, reading letterari, un raduno automobilistico, spettacoli di teatro per bambini e adulti, musica classica e lirica mentre nelle strade spazio all’illuminazione artistica e alle più classiche luminarie natalizie., dopo il rinvio in segno di lutto per la tragedia sulla Salaria, ha inaugurato i mercatini di Natale, a cura della Camera di commercio. E i mercatini natalizi, oggi, tornano a, in viale XXIV Maggio. In corso le iniziative del «Natale ad- Città del Commercio», fino al 6 gennaio. Si spazia dalla pista di pattinaggio all’albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi «le officine di Babbo Natale» agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini. Tra le iniziative principali, sabato 22 dicembre, inoltre, lo spettacolo itinerante «Le bianche presenze», a cura dell’Accademia Creativa. Aperto ilStreet Festival.