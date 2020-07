© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Sentieri Interrotti, la manifestazione di Teatro e Musica diretta da Massimo Wertmuller, che vede la partecipazione di otto Comuni della Sabina e il contributo della Regione Lazio, riprende il suo cammino, dopo lo stop forzato di inizio marzo per l’emergenza sanitaria sopravvenuta. In calendario 15 spettacoli di teatro e musica dal vivo che popoleranno in questi mesi estivi le piazze e i luoghi di interesse artistico e culturale dei Comuni coinvolti:Altri quattro spettacoli si svolgeranno nei teatri in autunno. Per incoraggiare la ripresa, il prezzo del biglietto è stato dimezzato rispetto al previsto: grazie al contributo dei Comuni e della Regione Lazio con 4 euro si potrà assistere a spettacoli e concerti con attori e musicisti di grande richiamo. Si comincia con un primo gruppo di 5 spettacoli: nello Spazio Giardini di, sabato 18 luglio alle 21.30 si esibirà Gianfranco Jannuzzo con il suo assolo teatrale “Recital”. Domenica 19 luglio la piazza prescelta è quella di, dove Paolo Fosso porterà il suo spettacolo “Come il nero negli scacchi”, sempre alle 21.30.Il primo agosto di nuovo alle 21.30 a, Antonello Fassari mette in scena “Eduardo’s Rock”, con Irma Ciaramella e Gino Auriuso che lo affiancano nell’interpretare brani dalle più belle commedie di Eduardo De Filippo. Chiude il mini-ciclo il concerto del Quartetto Puck con musiche di Claude Bolling, il 2 agosto sempre alle 21.30 ai giardini diL’area archeologica di, le grandi piazze die di, il Castello di, l’anfiteatro die il parco disaranno invece i luoghi dove si svolgeranno fino a metà settembre gli altri spettacoli all’aperto Nel rispetto delle regole di sicurezza e delle norme emanate dagli organismi regionali, è necessario prenotare i posti, che sono limitati per il distanziamento, scrivendo all’indirizzo sentieri.interrotti@gmail.com oppure sul sito www.sentieriinterrotti.it dove si può anche consultare il programma completo della manifestazione.Festa grande aper Sant’Antonio da Padova. È la prima festa in piazza post Covid, organizzata dalla Pia Unione Sant’Antonio di Padova e dalla parrocchia Santa Maria di Loreto, che hanno messo in piedi una tre giorni (fino a oggi) di programma religioso e civile. Massimo rispetto di normative e protocolli sull’emergenza coronavirus, ingressi contingentati in piazza e in chiesa, con controllo della temperatura corporea e obbligo di mascherina. Il programma religioso prevede una serie di funzioni. Il programma civile prevede oggi alle 20.30 l’apertura dei varchi d’ingresso alla piazza. Questa sera alle 21.30 sarà la compagnia teatrale Sipario Rosso a presentare l’esilarante commedia in vernacolo reatino in due atti “Pozzi Scoppà”, di Alessio Angelucci. Ci saranno 500 posti a sedere, tutti distanziati, mentre non ci sarà lo stand gastronomico. Al punto medico sanitario, garantita la presenza del medico insieme a sei volontari della Croce Rossa. L’ingresso è gratuito.Un weekend escursionistico dedicato all’acqua con l’associazione Sabina in Trekking. Oggi il fresco trekking acquatico camminando interamente nel torrente del. Previsto un pranzo estivo.