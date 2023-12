Escursione sul monte Cacume, paura per una turista romana

Momenti di paura per una 49enne escursionista della provincia di Roma rimasta ferita dopo una caduta su Monte Cacume, una delle vette più alte e suggestive del versante ciociaro dei Monti Lepini. La donna era partita in mattinata dalla Capitale insieme ad alcuni amici per raggiungere Patrica ed ammirare il sentiero di Dante che dal Tunnel porta alla vetta di Monte Cacume. All' improvviso però per cause in corso di accertamento la donna è caduta rimanendo ferita ad una caviglia. Gli amici che erano con lei hanno lanciato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco, a cui spetta il coodinamento, i carabinieri ed il Soccorso Alpino. La donna è stata recuperata ed affidata alle cure dei sanitari del 118. Dopo le cure in loco è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

