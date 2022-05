Cai e Fie insieme sui sentieri amatriciani attraverso un suggestivo percorso

RIETI - Domenica 22 maggio si svolgerà ad Amatrice un’escursione organizzata congiuntamente dalla Sezione Cai di Amatrice e dalla Delegazione Lazio della Fie (Federazione Italiana Escursionismo). Si partirà dalla Casa della Montagna per raggiungere, attraverso un suggestivo percorso, la Chiesa della Madonna di Filetta, patrona di Amatrice.

Purtroppo non sarà possibile visitare l’interno della Chiesa perché danneggiata dal sisma dell’agosto 2016. Il tracciato dell’escursione coincide con parte del sentiero 300 del Cai, con un tratto del sentiero europeo E1, con un tratto del Sentiero Italia Cai e con un tratto del Cammino Naturale dei Parchi. E' stato scelto questo itinerario, oltre che per la bellezza e l'interesse naturalistico degli ambienti che si attraversano, anche per ricordare l'importanza storico-religiosa di questo sentiero che tradizionalmente viene percorso dalla processione che parte da Amatrice. Proprio quest'anno, il 29 di maggio, si celebreranno i 550 anni della Madonna di Filetta.

La collaborazione e l’interazione tra Cai Amatrice e Fie è di lunga data, sono già stati organizzati assieme convegni ed incontri congiunti sui temi della montagna e recentemente della sicurezza in montagna. L’evento del 22 maggio vedrà dunque le due associazioni impegnate la mattina nell'escursione fino a Filetta e poi, dopo il rinfresco al quale bisognerà dare adesione entro il 18 maggio presso le rispettive associazioni, nel pomeriggio (alle ore 16.00) in un incontro, presso l’Auditorium della Laga, per presentare le reciproche attività come strumento di valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Sarà anche l'occasione per un approfondimento sugli aspetti storico-artistici del Santuario.

Soddisfatto dell’iniziativa il presidente del Cai Amatrice Marco Salvetta ha dichiarato che «le iniziative congiunte di due associazioni storiche quali Cai e Fie che nel 2018 hanno sottoscritto a livello nazionale un protocollo di intesa per lo sviluppo dell’escursionismo e della sentieristica, hanno trovato terreno fertile nel nostro territorio grazie alla voglia di cooperare della Sezione e della Delegazione Fie Lazio, trovando basi comuni di attività che toccano la formazione, l’escursionismo e la sentieristica».