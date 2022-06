Escursione in kayak per scoprire le meraviglie di Ventotene

Outrigger-Sup Ventotene organizza una particolare escursione in kayak sulle acque cristalline del Vulcano di Ventotene per scoprire la storia geologica di questo territorio.

Il vulcano emerge dal fondo marino per oltre 800 metri. Pagaiando si potranno osservare l'alternanza di lave, suoli e tufi che raccontano della storia più recente del vulcano. L'escursione è guidata da un istruttore federale (Fick; Patrizia Mattarelli) con le spiegazioni di Luca Cardello ricercatore in geologia presso l'Università di Sassari.

L’età minima per partecipare è 12 anni. I minori necessariamente accompagnati da un adulto. Le imbarcazioni e le dotazioni di sicurezza verranno fornite ad ogni partecipante. Posti limitati, prenotazione obbligatoria, info 3202835618.