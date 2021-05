30 Maggio 2021

(Lettura 5 minuti)







RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Arriva a Rieti “In Viaggio - Strane storie in festival tra sogni di libri e arti on the road”. La ripartenza (in presenza) delle iniziative culturali, domani, fa tappa a Rieti, con un aperitivo alle Tre Porte, in via della Verdura 21/25. La storica Libreria del Viaggiatore, nata nel 1991 a via del Pellegrino, nel centro di Roma e chiusa nel 2019, torna in vita attraverso un festival “in viaggio” per le province della Regione Lazio. Cinque date nel Lazio, in cui l’ideatore, Luigi Politano, di Round Robin Editrice, in collaborazione con l’Associazione Libreria in Viaggio, ha deciso di portare a spasso la cultura tra libri, musica e reading. Oggi alle 18.30, con ingresso libero, è la volta di Rieti, a Le Tre Porte. La sfida del festival è quella di tornare a far respirare arte in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid. Ecco perché grande attenzione è stata posta sulla qualità della location che è ricaduta su questo snodo di cultura reatina. Gli ospiti, invitati dal direttore artistico, Luca Bussoletti, sono Massimiliano Bruno, Federico Ruffo, Sara Lucaroni e Giorgio Moretti. Quattro personaggi nell’appuntamento reatino, con provenienze ed esperienze diverse tra loro. Massimiliano Bruno, attore, sceneggiatore e regista, è tra le penne più divertenti del cinema italiano. Oltre ad aver firmato sceneggiature come “Notte prima degli esami”, “Femmine contro maschi” e “Buongiorno papà”, ha recitato per la tv, tra gli altri ne “L’Ispettore Coliandro” (nel ruolo del calabrese Borro), Boris”, “I Cesaroni” e per il teatro. Ha esordito come regista col film vincitore del Nastro d’Argento “Nessuno mi può giudicare”. Federico Ruffo è l’attuale conduttore su Rai 3 di “Mi manda Raitre” insieme a Lidia Galeazzo, giornalista e scrittore di Roma. Si è aggiudicato il Premio Ilaria Alpi per la miglior inchiesta televisiva italiana per “Ladri di calcio”. Sara Lucaroni, giornalista toscana, inizia come inviata e conduttrice al Tg2000 di Tv2000 e si mette in luce per diverse inchieste tra Malta, Turchia ed Iraq. Passa a Ra1, per SpecialeTg1. Giorgio Moretti, giovane cantautore romano, ha da poco pubblicato il suo album d’esordio “Quasi mai”, nato dalla sua esperienza a Torino in cui suonava tutto il giorno con i suoi coinquilini. Dopo i singoli “Serio?” e “Radical love”, l’artista sta organizzando il primo tour nazionale.

In cammino con San Francesco nella Valle Santa, tra musica, poesia, arte. Ritorna il Festival “Il passo umile e lieto”, appuntamento che propone un viaggio nella Valle Santa reatina tra concerti, reading e spettacoli, in vari luoghi di interesse storico, tra il 30 maggio e il 10 luglio. I quattro santuari della valle, alcune chiese monumentali e palazzi storici tra Rieti, Greccio, Poggio Bustone e Contigliano, ospitano concerti e letture di artisti. Un percorso sonoro nei luoghi più importanti di San Francesco nel Reatino. 12 spettacoli che vedono in scena, tra gli altri, Theodoro Melissinopoulos, Iaia Forte, Greg, Davide Rondoni, Gabriele Coen e Clara Graziano, David Riondino, Eleonora Bordonaro, Patrizio Trampetti, Rachele Andrioli. Nell’anteprima del festival, oggi alle 18.30 agli archi del Palazzo Papale di Rieti, in occasione dell’apertura degli orti medievali attorno all’edificio, il concerto di Theodoro Melissinopoulos, che racconterà in “Symposio” il legame tra le due culture mediterranee. La rassegna è organizzata da Finisterre con il contributo della Regione Lazio, la collaborazione della Diocesi di Rieti, di ProMis e Ass. Mundus, con il patrocinio dei Comuni di Rieti, Greccio, Contigliano, e dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. La direzione artistica è di Davide Rondoni ed Erasmo Treglia. Il 12 giugno, doppio appuntamento a Poggio Bustone, al convento San Giacomo e poi a Rieti, nella chiesa San Domenico. Il 13 giugno si passa al Santuario Santa Maria della Foresta a Rieti, quindi le altre date fino al 10 luglio.

Escursioni, musica e mercati in Sabina. Oggi, l’Associazione Sabina in Trekking propone una camminata nel bosco considerato sacro dal popolo dei Sabini, che veneravano la dea Vacuna: il cammino degli eremiti, con gli eremi rupestri di San Michele e San Leonardo, tra Monte San Giovanni e Roccantica. Si passerà dall’eremo di San Leonardo, incassato nella roccia, a picco sulla valle sottostante (VIII secolo d.C.), che in quel tempo era posto sotto la giurisdizione dell’Abbazia di Farfa e dove sono ancora visibili gli affreschi del 1450 di Jacopo da Roccantica, ritraenti San Leonardo e Santa Caterina d’Alessandria, per arrivare poi all’eremo di San Michele anch’esso incastonato in una grotta. Tra i due eremi, pranzo con una grigliata alla brace. Le degustazioni sono a base di prodotti tipici locali. Per info e prenotazioni: 327/9308192 (Stefano).

Oggi, visite guidate all’eremo di San Cataldo a Cottanello e al santuario di Vescovio a Torri in Sabina, tra musica, incontri, proiezioni e degustazioni al bosco del Pago di Vacone, dalle 8.30 alle 20.30. Il focus di quest’anno è dedicato alla Sabina ed è a cura di Gianpaolo Pinna, con la collaborazione del Comune di Vacone e dell’Associazione Adesso. Le visite all’eremo di San Cataldo, sono con Monica Volpi e, al santuario di Vescovio, con Giorgio Filippi. Al bosco del Pago, degustazione di prodotti tipici, musica e incontri sulla storia e le tradizioni della Sabina. Per le prenotazioni: segreteria@istess.it.

A Farfa, oggi, mostra mercato di giardinaggio di qualità presso il parco Cremonesi dell’abbazia.

A Rieti, fino a oggi, torna la commedia dialettale al teatro Flavio. La Compagnia Sipario Rosso torna in scena con “Jemo Bene!”, due atti per la regia di Alessio Angelucci. Oggi appuntamento alle 18.30. I biglietti si possono prenotare al 347/6758199. Il botteghino del teatro è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.