Ultimo aggiornamento: 21:21

RIETI - La festa del Rugby reatina vede l’Italia Under 20 perdere 34 a 14 contro i pari età irlandesi, ma l’evento organizzato in occasione della tappa del Sei Nazioni riservato alle nazionali giovanili ha fatto registrare un bella risposta di pubblico.In quattromila sono accorsi al Manlio Scopigno sfidando il freddo invernale premiando il comitato organizzatore dell’evento che in settimana ha creato un percorso di avvicinamento alla gara che ha permesso di vedere, come poche altre volte, sugli spalti dello stadio reatino una bella e coinvolta cornice di pubblico, con una sparuta rappresentanza di irlandesim, che ha accompagnato degnamente la partita.Dal punto di vista sportivo l’Irlanda parte subito bene e mette in cassaforte il risultato praticamente nella prima frazione che si chiude 17 a 0 per gli ospiti. Nella ripresa gli Irlandesi allungano ma per la gioia del pubblico l’Italia riesce ad andare in meta due volte, al 33’ con Matteo Nocera e a tempo scaduto con Marco Butturini, entrambe trasformate da Paolo Garbisi.Commovente la consegna di una targa in memoria giovane rugbista reatino, Andrea Balloni, deceduto nel 2017, da parte dei genitori al capitano degli azzurrini Davide Ruggeri.