RIETI - La splendida serata di venerdì scorso con lo Scopigno riempito da oltre 4 mila persone per assistere al 6 Nazioni Under 20, si porta dietro anche la polemica per l’impossibilità dei giocatori della Nuova pallacanestro in carrozzina (Npic) di non poter assistere alla gara tra gli azzurrini e l’Irlanda.



Da parte sua il Comitato 6 Nazioni «Rieti Centro d’Italia» esprime rammarico per l’accaduto e fa sapere di non essere responsabile del disguido.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGEGRO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, LUNEDI' 25 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA