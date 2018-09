© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Arieti escono sconfitti dalla trasferta amichevole contro il Rugby Roma che si è imposto sul proprio campo vincendo per 19-5. Quel che è emerso dalla partita è che i padroni di casa hanno espresso un maggiore affiatamento rispetto al quindici reatino: «È mancato il gioco di squadra - commenta il direttore sportivo Maurizio Amedei al termine della gara - Troppe giocate da solisti piuttosto che cercare l'aiuto dei compagni. C'è ancora tanto da lavorare e da mettere in odine nel gruppo».Un solo altro impegno separa gli Arieti dall’inizio del campionato di Serie B: sabato prossimo i reatini saranno ospiti del Bologna Rugby per l’ultima amichevole in programma. Ultima occasione anche per il tecnico Bordon ed il suo Staff per testare e rifinire la squadra in vista del primo scontro ufficiale del 14 ottobre contro il Rugby Parma. In settimana sarebbero attese anche notizie inerenti ad ulteriori ingaggi in rosa ma la priorità per la società amarantoceleste è quella di lavorare con e nel gruppo per dare coesione e la giusta mentalità alla squadra.