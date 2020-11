A Magliano Sabina la Festa dell'albero vede protagonista il Rotary Club “Sabina Tevere”

RIETI - Il Covid non ha fermato il Rotary Club "Sabina Tevere" che, seppur in forma ristrettissima e nel pieno rispetto delle misure anticontagio, non ha voluto mancare di piantare un albero, in occasione della "Festa dell'albero", che si celebra oggi, per sottolineare l'importanza di mantenere viva la coscienza ecologica soprattutto nei giovani.

E proprio per far giungere a loro il messaggio, alla giornata, è stata invitare a partecipare anche Roberta Stentella, vicaria, dell'Istituto omnicomprensivo "Sandro Pertini".

«Nei programmi di quest'anno del 'Sabina Tevere' - dicono dal Rotary - vi sono anche una serie di iniziative green come la reinroduzione a livello locale della Giornata Nazionale degli alberi con la messa a dimora di nuove piane per promuovere il rispetto e l'amore per la natura oggi troppo spesso trascurata».

Alla posa dell'albero, in via Veneto Lotti, ha presieduto Alessandro Colli, presidente del Club sabino, il sindaco di casa Giulio Falcetta e Giancarlo Micarelli, sindaco di Poggio Mirteto, comune dove per compempetenza si estende lo stesso Rotary.

