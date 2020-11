Poggio Mirteto, celebrata la tradizionale festa dell'albero / Foto

RIETI - Festa dell’Albero ieri mattina a Poggio Mirteto. In Piazza Martiri della Libertà il Rotary Club "Sabina Tevere" in forma ristretta, col presidente Alessandro Colli coadiuvato dai sindaci di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli e di Magliano Sabina, Giulio Falcetta, ha presenziato la cerimonia che come vuole ormai la regola si celebra il 21 novembre.

La cerimonia. La messa a dimora di alcune piante di arance amare ha aperto quello che di fatto è stato un vero e proprio gemellaggio green tra i due Comuni nel segno di un messaggio per le giovani generazioni nel quale è sottolineata l'importanza di mantenere viva la coscienza ecologica soprattutto nei ragazzi. Dopo la cerimonia in Piazza a Poggio Mirteto, la delegazione del Rotary e dei Comuni si è spostata a Magliano dove verrà realizzata una via degli aceri. «Vogliamo contribuire a rimettere in moto la tradizione della festa degli alberi – ha spiegato il presidente del Rotary Sabina Tevere, Alessandro Colli - nei programmi di quest’anno del Club vi sono anche una serie di iniziative green, come la reintroduzione a livello locale della Giornata nazionale degli alberi, per promuovere il rispetto e l’amore per la natura, oggi troppo spesso trascurata”.

