Roma, giornata dell’albero: a Parco di Veio piantati otto nuovi arbusti

Sarà una festa dell’ambiente e dell’inclusione la giornata di domani presso l’istituto Comprensivo "Parco di Veio” di via Fosso del Fontaniletto a due passi da via di Grottarossa nel XV municipio. Una “giornata dell’albero” organizzata dall’associazione culturale Hermes 2000 e il municipio con la collaborazione dell’istituto Parco di Veio. La giornata dell’albero è una occasione per richiamare l’attenzione di tutti, ma soprattutto dei più giovani, sull’importanza degli alberi e sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la terra. In quell’occasione verrano piantati 8 nuovi alberi (donati dal servizio giardini del comune) nel “grande” giardino della scuola di circa un ettaro e mezzo. «Ci prenderemo cura delle piante perché saranno nel nostro giardino e nell'occasione ci stiamo attrezzando per poterle innaffiare - dice la preside Maria Concetta Messina - è una bellissima iniziativa, speriamo che le piantumazioni non siano le uniche, abbiamo un parco annesso all’istituto grandissimo e negli anni passati ci sono stati molti abbattimenti e speriamo un pò alla volta di poterli rimpiazzare tutti con l’aiuto del municipio e del Comune». Una bella iniziativa quella quella di istituire più giornate dell’albero per festeggiare le nuove piantumazioni sul territorio capitolino da “contorno” alla vera Festa nazionale dell’albero del 21 novembre. Una festa istituita dallo statista Guido Baccelli che prese come esempio l’iniziativa “Arbor day” dal governatore dello Stato del Nebraska nel 1872, con l’obiettivo non solo di stimolare il rispetto verso gli alberi da parte della società, ma anche quello di ricostruire nel più breve tempo possibile il patrimonio forestale locale devastato. La “Festa dell'Albero”, sebbene risalga a più di un secolo fa, mantiene ad oggi il valore e le finalità sempre più attuali, per creare una coscienza ambientale sia nella società che nelle generazioni future, da qui il coinvolgimento nelle scuole e negli istituti di ogni grado.