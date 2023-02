Roberto Lorenzetti presenta in Sabina il libro “Oltre quel cancello”

RIETI - Agenda piena per Roberto Lorenzetti, impegnato in diversi incontri letterari in Sabina e in Umbria: un grande interesse riscontrato già dalle prime battute con l’evento di ieri a Vescovio (Torri in Sabina), dedicato al libro “Oltre quel cancello”, edito nel 2022 per “Il Formichiere”.

Un lavoro in cui si informa sulle difficili condizioni degli internati nel manicomio di Rieti, durante gli anni ’60: risalgono infatti a quel periodo gli scatti dello stesso Lorenzetti, che al tempo ebbero risonanza nazionale, e che oggi compongono il libro insieme ai dipinti realizzati dagli stessi internati, su invito dello psichiatra Manlio Paolocci.

Materiale significativo cui si aggiunge anche l’autorevole contributo di Tommaso Losavio, psichiatra che durante la sua carriera ha collaborato anche con Franco Basaglia. Su questo si è espresso Lorenzetti durante l’incontro di ieri, in dialogo con Marco Testi, firma della testata “Avvenire”.





Nessun giorno poteva invece essere migliore di S. Valentino per la presentazione del libro “La cucina dell’amore” (Il Formichiere, 2018) di cui Lorenzetti parlerà martedì a partire dalle 18.30 presso l’osteria “La Chianina” in via Giacomo Matteotti, a Poggio Mirteto.

«Si tratta di un lavoro di Omero Rompini, scrittore siciliano degli anni ’20, recentemente ristampato – spiega lo studioso reatino – In queste pagine, l’autore fa dell’ironia sugli effetti afrodisiaci della cucina, proponendo delle ricette e facendo interessanti riferimenti: in un certo senso “si cucina la storia”».



Un vero e proprio aperitivo letterario che Lorenzetti porterà avanti con Caterina Placidi, e durante il quale verranno serviti alcuni piatti descritti nel libro.