RIETI - Nel campionato provinciale under 17 si rigiocherà la gara tra Valle del Tevere e Pro Calcio Studentesca, sospesa dall’arbitro al 35’ del secondo tempo sul risultato di 0-0. Nel comunicato ufficiale del Giudice sportivo, infatti, si legge che, esaminando gli atti di gara, è emerso che al 35’ del secondo tempo, a seguito di un presunto fallo nell'area di rigore della squadra ospite, si è accesa una rissa tra un giocatore della Pro Calcio Studentesca e uno della Valle del Tevere. A seguito di quanto esposto l'arbitro, ritenendo che non ci fossero più i presupposti per proseguire la gara, ne decretava la fine anticipata anche per gli insulti ricevuti da parte di un tifoso della squadra ospite. Da quanto sopra esposto, si desume che l'arbitro non si è avvalso di tutti gli strumenti a propria disposizione atti al proseguimento dell'incontro, in cui poteva procedere all'espulsione dei calciatori coinvolti. Per quanto sopra si rileva che all'atto della sospensione dell'incontro, non sussistevano elementi di pericolo per l'arbitro e per i giocatori in campo, tali da giustificare la sua decisione. Per questo motivo il giudice sportivo ha ordinato la ripetizione della gara a margine, rimettendo gli atti alla Delegazione Provinciale di Rieti, per quanto di competenza e ha squalificato i due giocatori per un turno.