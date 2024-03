La Npc resiste un tempo a Legnano, poi cede 73-90. Foto. Playout inevitabili

RIETI - Altro ko interno per la Npc Rieti, al PalaSojourner passa anche Legnano, 90-73 il finale. Ennesima brutta prova per i reatini, alla prima senza Roderick, la squadra di Ponticiello dura appena due quarti, poi nella ripresa Legnano prende il largo e non dà scampo ad una Npc scarica e sempre più condannata ai playout.

La gara

Brutta partita, bassissime percentuali per entrambi le formazioni, Rieti però cresce nel corso del primo quarto e grazie a Melchiorri e Zucca si porta sul +7, 16-7 a due minuti dal termine.

Al termine della prima frazione il punteggio è sul 20-14. Raivio scalda i motori, Legnano segna a raffica e l’ex Casini colpisce da 3, 10-2 di parziale in 3’, Legnano avanti di 2. Rieti però non si butta giù e reagisce, Zucca e Sulina riportano la Npc avanti di 5 lunghezze. Legnano si rifà sotto, ma all’intervallo lungo Rieti guida 40-38. Di marca lombarda il terzo quarto: Rieti è disastrosa in difesa, Cassar in campo è dannoso, a rimbalzo la Npc fatica e Legnano scappa via. Sulina sulla sirena accorcia, Legnano avanti 63-57 a fine terzo quarto. Legnano segna tre triple consecutive e vola in doppia cifra, +15 per gli ospiti e Rieti non segna più. Legnano praticamente passeggia su una Npc che non riesce più a segnare, commette errori banali e fa un’autentica figuraccia in casa, Legnano vince 90-73.

Il tabellino

Npc Sporthub Rieti: Sulina 11 (2/4, 2/3), Da Campo 7 (0/4, 2/5), Markovic 15 (3/6, 0/2), Zucca 29 (4/9, 5/7), Cassar 6 (1/6, 1/4), Melchiorri 3 (0/1, 1/1), Mele 2 (1/1 da 2), Del Sole, Novelli ne, Reginaldi ne, Sane ne, Margarita ne. All. Ponticiello.

Sae Scientifica Legnano: Marino 8 (1/1, 1/4), Raivio 23 (8/12, 2/3), Planezio 3 (0/3, 1/4),Sacchettini 4 (2/7 da 2), Scali 16 (5/6, 1/3); Ponziani 14 (6/12 da 2), Casini 9 (0/2, 3/7), Sipala 8 (2/2, 1/2), Fragonara 5 (1/3, 1/1), Ghigo ne. All. Piazza.

Arbitri: Zuccolo (Pn) e Migliaccio (Pz).

Note: Tiri da 3: Rieti 11/22, Legnano 10/24. Tiri liberi: Rieti 18/26, Legnano 10/15. 5 falli: Sipala