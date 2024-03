Il Rieti fa harakiri e il Setteville ringrazia: 1-1. Lommi segna, poi decisivo il fallo da rigore di Cardini

RIETI - Occasione persa dal Rieti, che a Guidonia contro il Setteville nella 27esima giornata di campionato, si fa raggiungere sull'1-1 nel finale con un calcio di rigore di Zannetti letteralmente regalato ai padroni di casa da un'ingenuità grossolana di Cardini. Un pareggio che rallenta sensibilmente la corsa degli amarantoceleste i quali, in attesa di conoscere il risultato pomeridiano del Monterotondo 1935 di scena sul campo dell'Atletico Lodigiani, sprecano, in parte, uno dei due bonus a disposizione avendo due gare in meno degli eretini.

La cronaca

Il Rieti ripropone il 3-5-2 di sette giorni fa, con Severoni in regìa, Lommi e Ferazzoli le due mezzali. La prima occasione da gol gli amarantoceleste la confezionano al 25' quando proprio Severoni con una sforbiciata in area di rigore, sfiora la marcatura. Un gol che sembra essere nell'aria e che arriva puntuale al 32' quando Lommi, lasciato solo in area, spara a botta sicura superando l'incolpevole Antonini. Il Setteville pian piano esce dalla propria metà campo, ma solo allo scadere dell'unico minuto di recupero si rende protagonista di una conclusione nello specchio della porta di Roversi, con Sanluca che centra la traversa.

Nella ripresa, in avvio, un'occasione per parte: al 47' Tramontano ben appostato in area, calcia debolmente, mentre al 48' Scuotto di tacco sugli sviluppi di una punizione laterale, costringe Roversi a salvare sulla linea di porta. Gara che scende di tono, il Setteville prova a venire avanti, il Rieti non ne approfitta e al 73' ecco l'erroraccio di Cardini: spalle al centrocampo, difende malamente il pallone in area di rigore, l'avversario diretto glielo porta via e da dietro commette un fallo ingenuo.

L'arbitro è lì e indica il dischetto del rigore, dagli undici metri Zannetti e freddo e preciso, spiazza Roversi e pareggia (1-1). Nel finale occasionissima per il Rieti con Tramontano che a portiere battuto, tenta il pallonetto ma il pallone esce di poco a lato e in pieno recupero Antonini compie la prodezza su Lommi, vicino alla doppietta personale.

Il tabellino

Setteville-Rieti 1-1 (p.t. 0-1)

Setteville (4-4-2): Antonini; Campanile, Naplone, Zucchelli, Iannilli; Nargiso (38’st Cialoni S.), Scuotto (27’st Cialoni G.), Zannetti, Giusti; Sanluca (19’st Picistrelli), Danieli (38’st Ferrone). A disp.: Pannone, De Vincentis, Neagra, Mari, Artistico. All.: Di Vico.

Rieti (3-5-2): Roversi; Zanette, Politanò, Adiko (32’st Laurenti); Peschiaroli, Lommi, Severoni, Ferazzoli D. (32’st Fiorucci), Nobile (21’st Giannecchini); Tramontano, Romani (21’st Cardini). A disp.: Cingolani, Bianchetti, Anzuini, Parente, Cavallari. All.: Ferazzoli F.

Arbitro: Di Ruccio di Viterbo (Gherca-Giacomini)

Marcatori: 32’pt Lommi, 29’st Zannetti (rig.)

Note: ammoniti Sanluca, Scuotto, Nargiso, Di Vico (S), Zanette, Romani (R). Angoli: 1-7. Recupero: 1’pt, 4’st.