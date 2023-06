Alla Rieti-Terminillo torna il simulatore

Giovedì 22 Giugno 2023, 18:39







RIETI - Nell’edizione numero 58 della Rieti – Terminillo Enel X Way torna il simulatore, con la pista identica al tracciato 2023, che permetterà di provare le emozioni della cronoscalata grazie al virtual racing del team Musto GD E Sports.



«Il simulatore – spiega il reatino Roberto Musto, che dirige il team - riproduce fedelmente tutto il tracciato della Rieti – Terminillo Enel X Way. Rappresenta uno strumento fondamentale per i piloti, che dopo poche salite imparano perfettamente il tracciato, memorizzandolo al meglio in vista della gara. Ogni anno lavoriamo a ulteriori sviluppi della grafica, ma le emozioni sono assicurate e chiunque, in totale sicurezza, può avere la possibilità di avvicinarsi ad una gara, da sempre molto amata».



In occasione della Rieti – Terminillo Week, dal 26 al 29 giugno il simulatore sarà posizionato in piazza Vittorio Emanuele II, nella sala mostre della Fondazione Varrone, a Palazzo Dosi. Nei giorni della cronoscalata il simulatore sarà invece nell’area hospitality, presso la partenza della Rieti – Terminillo Enel X Way.