Il reparto di Medicina fisica e riabilitativa ha una nuova sede

RIETI - Pienamente operativo, già da alcuni giorni, il nuovo reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa Ospedale – Territorio della Asl di Rieti.

Completato, infatti, il trasferimento, dai vecchi locali al piano meno 1, ai nuovi locali, ampi e confortevoli, presso il blocco B Magenta, al piano secondo (accanto al reparto di Ortopedia e Traumatologia) del Presidio ospedaliero di Rieti.

Il reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa, di cui fanno parte medici specialisti (fisiatri), fisioterapisti, logopedisti, infermieri, si pone come compito principale quello di identificare e perseguire gli obiettivi riabilitativi che si possono raggiungere basandosi sull'analisi della menomazione e della disabilità conseguente a patologie, acute o croniche, muscolo-scheletriche, neurologiche e cardio-respiratorie.

Numerose le prestazioni offerte: visite specialistiche ambulatoriali, consulenze specialistiche negli altri reparti ospedalieri, infiltrazioni, artrocentesi, manipolazioni (manu medica), trattamenti di fisiocinesiterapia, trattamenti di logoterapia, consulenze specialistiche per inserimenti in assistenza domiciliare e/o per la valutazione di adeguato livello assistenziale sul territorio post dimissione (ex.

Art. 26, Strutture Socio-Sanitarie) e visite per prescrizione e/o collaudo di ausili, ortesi, protesi.

Inoltre, l’Unità operativa ha già da tempo ampliato la propria linea di attività con posti letto in Riabilitazione Intensiva Post - Acuzie (cod.56) e Lungodegenza (cod.60).