Una scuola bella, accogliente, luminosa, spaziosa ma, soprattutto, sicura. La nuova sede dell’Istituto Agrario ‘Luigi Angeloni’ in via Armando Fabi è finalmente una realtà e presto, grazie al finanziamento recentemente accordato dal Miur, sarà adeguata anche la restante parte della struttura, che ospiterà gli studenti attualmente rimasti nell’edificio viale Roma.Si è svolta questa mattina la cerimonia del taglio del nastro all’edificio di via Armando Fabi che ospita 150 ragazzi dell’Istituto ‘Angeloni’, alla presenza del presidente della Provincia, Antonio Pompeo; della consigliera provinciale delegata alla Pubblica Istruzione, Alessandra Sardellitti; del dottor Antonio Monteforte dell’Ufficio Scolastico Provinciale e della dirigente scolastica Alessandra Nardoni, oltre a tecnici e funzionari dell’Amministrazione provinciale, ai docenti e ai ragazzi. Assente, per impegni istituzionali, il consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Massimiliano Quadrini.