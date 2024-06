Mattia Tolomei a un passo dal Cantalice, anche Gianmarco Cardini potrebbe vestire il biancorosso

RIETI – Il mercato di Promozione reatina è in continua evoluzione. I primi colpi sono attesi nei prossimi giorni. Cantalice: le idee sono Cardini e Tolomei, quest'ultimo vicinissimo al club.

Gianmarco Cardini saluta il Fc Rieti e dal 1° luglio sarà svincolato, terzino destro e all’occorrenza sinistro ma anche esterno nel 3-5-2, che ha trovato poco spazio nella passata stagione anche per via della regola degli under posizionati proprio nel suo ruolo. Cardini, ex Rieti e Bf Sport, è ad oggi fortemente accostato al Cantalice, sua ex squadra nella stagione 2017/18 quando da under ha disputato giovanissimo il campionato di Promozione. Si apre quindi una interessante finestra di mercato.Al Cantalice potrebbe essere utile un ulteriore terzino che insieme a Rossi potrebbe fare reparto e avere due fasce che spingono molto forte. Cardini lì ritroverebbe mister Simone Patacchiola che lo ha già avuto come giocatore, conosce poi società e tanti ex compagni come Emiliano Agnesi. Il Cantalice potrebbe essere quindi la pista più vicina. Meno probabile ma ipotesi su cui pensare è il Valle del Peschiera, che potrebbe aver bisogno di un terzino. Sirene di mercato che spingono Cardini anche in Prima categoria, al Palombara che vuole costruire una rosa per vincere il campionato.

L’ultima opzione è il Poggio Bustone (Seconda categoria) anche se per motivi di categoria è la scelta meno accreditata.

Cantalice che potrebbe rinforzare anche il reparto nella mediana con l’arrivo di Mattia Tolomei. Il classe ‘97, dopo l’infortunio alla spalla rimediato il 13 novembre 2022 contro il Valle del Peschiera, è tornato in campo con il Poggio Bustone (Seconda categoria) nei primi mesi del 2024. Tolomei si è infortunato proprio nella stessa gara dove anche Cardini aveva rimediato un infortunio alla clavicola, entrambi in maglia Bf Sport. Questa volta i due potrebbero ritrovarsi dopo una stagione proprio con la maglia del Cantalice. Il centrocampista, che alle spalle ha 24 gare giocate in serie D col Rieti di mister Fabrizio Paris, potrebbe essere l’ottimo rinforzo per mister Simone Patacchiola, che proprio con Paris ha un grande rapporto. I primi contatti con il club sono arrivati, l’arrivo potrebbe essere ad un passo a meno di capovolgimenti di fronte con formazioni che possono tentare Tolomei in extremis. Per il ventisettenne sarebbe la prima volta in maglia biancorossa.