Una nuova sede per la sezione del Cai di Amatrice

Mercoledì 29 Settembre 2021, 12:18

RIETI - Il 20 settembre, ad un anno esatto dall’insediamento del rinnovato Consiglio Direttivo della Sezione di Amatrice del Club Alpino Italiano, il Comune di Amatrice e la Sezione hanno raggiunto un primo accordo sull’utilizzo della Casa della Montagna, con la concessione di una parte della struttura come sede sociale della Sezione amatriciana.

La struttura donata alla cittadina di Amatrice dal Cai e da Anpas, concepita per essere un luogo di aggregazione e favorire la frequentazione della montagna e sviluppare la conoscenza dell’ambiente montano, divenuta poi uno spazio a servizio della ricostruzione post terremoto ospitando gli uffici comunali, ora, grazie all’accordo raggiunto, comincerà ad essere utilizzata anche per gli scopi per cui è stata ideata e realizzata.

La sede della Sezione di Amatrice presso la Casa della Montagna sarà un importante punto di riferimento per i frequentatori dei Monti della Laga, per la formazione dei giovani di Amatrice, per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e della cultura della montagna, oltre ad essere un’importante tappa del Sentiero Italia Cai.