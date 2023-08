Sinergia Real Sebastiani-Fc Rieti: «Faremo tante iniziative insieme in diversi ambiti sociali»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti e il Fc Rieti 1936 annunciano l’inizio di una fattiva collaborazione con l’intento di condividere iniziative aggreganti che vadano al di là del risultato sportivo.



«In nome della storia e della tradizione cestistica e calcistica cittadina - si legge nella nota congiunta - Rsr e Fc Rieti sono pronte ad “aprirsi” l’un l’altro per vivere una stagione sportiva che riesca a portare entusiasmo e senso d’appartenenza sia al PalaSpjourner, che al “Manlio Scopigno” seguendo il solco tracciato da Roberto Pietropaoli e Marzio Leoncini, due imprenditori reatini che, con passione e territorialità, si spendono quotidianamente per garantire ambizione e futuro al basket e al calcio locale. Ci sono già diverse iniziative in cantiere che a breve troveranno riscontro in città in diversi ambiti sociali. Perché se “il basket va in gol e il calcio va a canestro” a vincere sarà sempre e solo Rieti!».