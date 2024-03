Allo Scopigno Fc Rieti all'assalto dell'Asa per tornare a vincere. Ferazzoli: «Maggiore concretezza in attacco»

RIETI - Smaltita la delusione per il pareggio beffardo ottenuto domenica scorsa a Guidonia contro il Setteville (1-1), il Rieti di Fabrizio Ferazzoli è pronto a invertire immediatamente la rotta e tornare a vincere, cercando di superare le resistenze dell'Athletic Soccer Academy che già all'andata tirò un brutto scherzo all'allora formazione allenata da Raffaele Battisti, inchiodata su un 1-1 firmato Politanò quasi allo scadere.

Allo Scopigno (ore 15 arbitro Lupo di Latina) la truppa amarantoceleste giocherà anche con la consapevolezza di ciò che avrà fatto il Monterotondo 1935, impegnato alle 11 al 'Cecconi' contro il Settebagni e questo potrebbe in qualche modo condizionare - sia in positivo, che in negativo - l'aspetto emotivo della squadra. Ma per Ferazzoli, il quadro è estremamente chiaro: imparata la lezione di sette giorni fa, ora non si può più sbagliare.

«Siamo consapevoli di aver lasciato qualcosa per strada domenica scorsa - ammette il tecnico capitolino -, ma siamo altrettanto carichi e motivati al punto giusto per riprendere a marciare sui nostri ritmi standard per non perdere di vista l'obiettivo finale.

Ogni partita è a sé, ogni 90' è una storia diversa, ma sono sicuro che domani i ragazzi riusciranno a ottenere quello che vogliono. Dobbiamo migliorare di più in fase offensiva, le partite vanno chiuse prima per non rischiare finali di partita come quelli di Guidonia, specialmente quando ti ritrovi a dover fare i conti con campi non adatti alle nostre caratteristiche». E sull'ultimo arrivato in casa-Rieti, Francesco Battisti, il tecnico dice: «Un bel prospetto, che saprà darci una grossa mano in questo finale di stagione, sia sugli esterni in cambio di Peschiaroli e di Nobile, ma anche qualche metro più avanti se dovesse servire, perché ha le qualità tecniche e tattiche per poterlo fare».

Recuperato Simone Pezzotti, resta ancora fermo ai box Matteo Monteforte, ma tatticamente - almeno all'inizio - il Rieti dovrebbe confermare gli stessi effettivi di domenica scorsa con Roversi tra i pali, Peschiaroli e Nobile esterni, il trio Zanette-Adiko-Politanò in marcatura e una mediana guidata da Severoni, con Lommi e Ferazzoli mezzale. In attacco il duo Tramontano-Romani.