“Essere Benessere” e Real Sebastiani, un connubio che nasce sotto il segno della reatinità. Iachetti: «Una nuova sfida»

Domenica 22 Agosto 2021, 16:50

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica di aver stretto una partnership con l’azienda reatina “Essere Benessere – estetica e fisioterapia” della famiglia Iachetti, la quale curerà ogni aspetto fisioterapico riguardante l’attività agonistica della prima squadra.

Tale accordo, inoltre, prevede la presenza in campo sia durante gli allenamenti, che in occasione delle gare ufficiali, di due fisioterapisti, i reatini Federico Esposito e Damiano Mariani, che operano al fianco dello staff tecnico sin dal primo giorno di ritiro pre-campionato.

«Finora non avevamo mai lavorato in questo ambito, ma l’ambizione e soprattutto l’organizzazione che abbiamo percepito quando ci siamo trovati di fronte i rappresentanti della proprietà, ci hanno convinto ad accettare questa nuova sfida professionale. Peraltro, ogni qualvolta c’è stato da contribuire per e in nome dei colori della nostra città, lo abbiamo fatto sempre anteponendo la passione alla professione: nel caso specifico ci sono tutti i presupposti per vivere una stagione da protagonisti». Queste le dichiarazioni di Luigi Iachetti, in rappresentanza dell’azienda Essere Benessere.

A Federico e Damiano, entrambi appartenenti a due famiglie che da sempre conoscono le dinamiche sportive di questa città, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, che estendiamo anche a Vincenzo, Alessia e Luigi Iachetti e a tutti i loro collaboratori.