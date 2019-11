RIETI - Con fatica, contro un Latina coriaceo che ha provato ad addormentare la partita, il Real Rieti vince il derby 2-1 e resta al comando della serie A insieme al Pesaro. Serviva una vittoria dopo una settimana complicata e per dare fiducia, all'esordio, alla coppia Cundari-Jeffe.



Il Latina gioca praticamente tutta la gara con il portiere di movimento, mettendo in difficoltà il Real che subisce poco ma va fuori ritmo. La carta a sorpresa giocata da Basile sorprende gli amarantocelesti, che vanno sotto 0-1 con il gol di Anas dopo due minuti. La partita è complicata, ma un tocco con il braccio di Caio Japa causa il calcio di rigore. Sul dischetto di presenta Fortino che non sbaglia, e fa 1-1. Il ritmo non cresce, il Real è imbrigliato nel portiere di movimento del Latina e arriva subito un nuovo episodio chiave. In 3' Ramon si becca due gialli, entrambi per tocco con il braccio, e va sotto la doccia. Il Real però resiste in inferiorità numerica, ed il primo tempo si chiude sull'1-1.

Nella ripresa il copione non cambia, almeno fino a quando Caio Japa, come Ramon, rimedia il doppio giallo per un altro tocco col braccio. Il Real attacca in superiorità numerica e Jelovcic pesca il 2-1 che fa esplodere il PalaMalfatti. Poco dopo arriva un altro rosso, stavolta per Mazoni, che ritarda la ripresa del gioco e si becca il secondo giallo. Ancora in superiorità numerica il Real non riesce ad affondare, e nel finale serve un super Micoli per evitare il pareggio ospite. Termina 2-1 un derby strano, con tre espulsi, tanti ammoniti ed un Real che comanda la classifica ma che dovrà rinunciare a Ramon nella gara contro l'Acqua&Sapone della prossima giornata.

LE DICHIARAZIONI POST GARA

A parlare al termine della gara è Rodolfo Fortino: «Abbiamo trovato un Latina che con tanto portiere di movimento ha provato a farci perdere ritmo. Vittoria importantissima, ora con l'Acqua &Sapone inizia un ciclo difficile, ma cresceremo».



IL TABELLINO

Real Rieti: Micoli, Ramon, Fortino, Rafinha Rizzi, De Luca, Moura, Romano, Baroni, Javi Roni, Rafinha Novaes, De Michelis, Jelovcic, Pasculli, Relandini. All. Cundari

Lynx Latina: Casassa, Caio, Bissoni, Anas, Mazoni, Aiello, Alemao, Palmegiani, Guedes, Pilloni, Menichella, Sportoletti. All. Basile

Arbitri: Di Nicola (Pescara), Cefalà (Lamezia Terme) Crono: Seminara (Tivoli)

Marcatori: 0'55'' p.t. Anas (L), 5'20'' rig. Fortino (R), 11'36'' s.t. Jelovcic (R)

Note: espulsi al 10'12'' del p.t. Ramon (R) per somma di ammonizioni, al 9'57'' del s.t. Caio (L) per somma di ammonizioni, al 12'05'' del s.t. Mazoni (L) per somma di ammonizioni; ammoniti Rafinha Rizzi (R), Alemao (L), Caio (L), Ramon (R), Mazoni (L), Anas (L), Casassa (L), De Luca (R), Rafinha Novaes (R).

